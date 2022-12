Mariam Obregón desmintió que la expulsaron de un lujoso hotel en Qatar

Mariam Obregón desmintió que la hubieran detenido y expulsado de un hotel en Qatar. Tomada de Instagram @mariamobregon

Mariam Obregón es una influenciadora venezolana radicada en Medellín, quien recientemente se volvió tendencia por haber sido expulsada del Burj Al Arab, ubicado en Dubai. Inicialmente, se pensó que se encontraba en Qatar, país que atrajo a millones de turistas no solamente por asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022, sino por conocer las costumbres de una cultura que por años ha despertado la curiosidad de extranjeros, por lo que la joven aclaró que se encuentra en Dubai.

Sin embargo, las mujeres y la población LGBTIQ+ son quienes más afectados se han visto por cuenta de la normativa que rige esta parte del mundo. En esta oportunidad, el turno fue para la influenciadora, quien a través de sus redes sociales compartió un bochornoso momento que vivió, debido al atuendo que decidió utilizar para asistir a un lujoso hotel Burj Al Arab, ubicado en Dubai.

Según contó, el momento se debió a que llevaba una blusa “bastante escotada” para las normativas del lugar, por lo que fue apartada del espacio y, para poder conocer el restaurante y las instalaciones del lujoso hotel de siete estrellas, compró una blusa más holgada y que no dejara ver sus atributos.

Según reconoció la venezolana, que debido a la crisis económica que afronta su país se trasladó a vivir a Medellín, donde ha logrado consolidarse como una de las jóvenes promesas del mundo digital; jamás pensó que usar este tipo de vestimenta le traería problemas, ya que recordó que una de sus amigas ingresó con un outfit similar sin problemas.

Mariam Obregón compartió en sus redes sociales que no pudo ingresar a un lujoso hotel de Dubai. Tomada de Instagram @mariamobregon

Pese a que el escándalo no trascendió a mayores, la joven reapareció en sus redes sociales después de vivir esta situación, explicando lo que realmente había ocurrido y reaccionó a los comentarios que le hicieron en redes sociales, al tratar de según los internautas, llamar la atención conociendo las exigencias que tienen estos países en lo que se refiere al atuendo de las mujeres.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la creadora de contenido aclaró que la situación no ocurrió como han dicho algunos medios de comunicación, que no se encuentra en Qatar sino en Dubai y estaba intentando comprar un paquete turístico para conocer las instalaciones del prestigioso lugar, conocido por ser el único de siete estrellas en el mundo.

“Noticia de último momento: ¡Pillan a Mariam Obregón siendo llevada por la seguridad de Qatar! Del hotel más lujoso de Qatar”, expresó inicialmente la joven a través de sus redes sociales.

Posteriormente, desmintió que la seguridad del hotel la hubiera expulsado e incluso que las autoridades del país la hubieran arrestado: “Yo iba con un top y me dijeron que así no podía entrar, que debo estar un poquito más tapada… No me detuvieron, no me metieron presa, no se armó un escándalo, simplemente no me dejaron comprar la entrada en el momento y lo compartí”.

Posteriormente, la joven influenciadora compartió los diferentes comentarios que le dejaron sus seguidores en redes sociales quienes le indicaron en varias oportunidades que conociendo las normas del país que visita, debe cumplirlas. Incluso, le señalaron que se trataría de un show de una influenciadora para llamar la atención y volverse viral.

A continuación, las imágenes de Mariam Obregón explicando lo que realmente ocurrió:

La influenciadora venezolana radicada en Medellín fue explusada de lujoso hotel

