La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

La Liendra nunca escatima en gastos cuando de darse lujos se trata y, mucho menos, si es para sorprender a su familia con costosos obsequios o viajes. En este último sentido, varias son las veces en que el creador de contenido ha dado muestra de los regalazos que suele darle a su pareja sentimental, Dani Duke (creadora de contenido), no es de olvidar que a principios de año -en vista de su primer aniversario- el quindiano le obsequió un bolso a su novia de un precio superior a los 30 millones de pesos colombianos.

Ahora que empezó la época decembrina, Mauricio Gómez (nombre de pila del influenciador) quiso pasar unos días de descanso con sus más allegados y en su perfil de Instagram compartió una galería de imágenes en las que se le ve posar en la piscina, un campo de golf y disfrutando de la comida, entre otras actividades. Aparte de compartir estas fotografías, el creador de contenido también resaltó en la leyenda de su publicación lo mucho que le gusta invertir su dinero en los viajes familiares: “Pa’ esto fue que en algún momento le pedí dinero a la vida, pa’ disfrutar, comer y pasear con los míos”.

“Pa’ esto fue que en algún momento le pedí dinero a la vida”, La Liendra tras viaje con sus más allegados. Foto: Instagram @la_liendraa

No sobra recordar que el origen de La Liendra es bastante humilde; incluso, estando a punto de terminar el colegio debió pausar sus estudios porque tuvo que trabajar. Sin embargo, recientemente cuando fue interrogado por uno de sus seguidores respecto de su futuro escolar, el quindiano aseguró que entre sus planes a corto plazo tiene pensado terminar ell bachiller y no solo eso, también le gustaría estudiar psicología.

Por lo pronto, mientras logra concretar dichas metas con sus estudios, Gómez está enfocado en sus labores como creador de contenido, pues hoy por hoy es uno de los influenciadores más populares y seguidos que hay en el país.

Por otro lado, aunque La Liendra recientemente disfrutó de unos días divirtiéndose con “los suyos”, no hay que olvidar que durante el último tiempo también aseguró que le daría regalos de Navidad a sus familiares siempre y cuando se los merecieran.

La Liendra, en esta Navidad, solo dará obsequios a los familiares que se portaron bien:

Navidad, más allá de ser una época de unión familiar y celebraciones para despedir el año, también es una época de dar y recibir obsequios. Entre las figuras de las redes sociales, por ejemplo, La Liendra siempre ha dado muestra de ser una persona que gusta de sorprender a sus familiares con lujosos regalos, comos se mencionó al principio de esta nota. Sin embargo, para este diciembre, el creador de contenido ha dado cuenta de sus exigencias al momento de obsequiarle algo a sus sobrinas o sus hermanas: tienen que ganarse las cosas.

Este miércoles 7 de diciembre el quindiano empezó por expresar desde sus Historias de Instagram: “A mí me encanta diciembre porque soy esa típica persona que le encanta darle regalos a su familia, trabajo y tengo con qué, gracias a Dios, pero hace dos años aprendí que algo es dar por dar y algo es dar porque se lo merezcan. Entonces, aunque yo tenga para darle regalo a ellos, si no se lo merecen no les doy nada”.

