Karol G salió de fiesta en Provenza (Medellín) y varios fanáticos captaron el momento. Foto: Instagram @karolg

Karol G siempre ha demostrado gustar mucho del contacto con sus fanáticos. En ocasiones, durante sus conciertos, sube a uno que otro seguidor al escenario o entabla conversación desde la tarima con alguien que esté entre el público y llame su atención con algún jocoso o curioso cartel. Ahora, por ejemplo, la cantante urbana sorprendió a más de un admirador que estuvo en la noche del viernes, 9 de diciembre, en Provenza, Medellín.

¿Qué ocurrió? Pues bien, la intérprete de ‘Ay Dios mío’ salió de fiesta junto a varios amigos, entre ellos Daiky Gamboa, y en la discoteca en la que estuvo presente todo aquel que tuvo la oportunidad de grabarla mientras disfrutaba de la música lo hizo. Fue así que en redes sociales como TikTok abundan los videos de fanáticos que registraron a La Bichota cantando y moviéndose al ritmo de sus propios temas, puesto que en el lugar sonaron canciones como ‘Provenza’, ‘Gatúbela’ y ‘El Makinón’, tres de sus grandes éxitos.

A su vez, en vista de que los asistentes de la mencionada discoteca estaban gozando mucho con su presencia y sus canciones, un micrófono llegó hasta las manos de la reguetonera paisa y no perdió oportunidad de entonar parte de sus temas. Como era de esperarse, el público reaccionó eufórico. Ya desde sus Historias de Instagram, Carolina Giraldo Navarro (su nombre de pila) escribió este sábado 10 de diciembre: “Cómo me recupero de la noche que pasé ayer”.

Posteriormente, compartió varios de los videos que filmaron sus fanáticos; más adelante dio cuenta de que se pasó de tragos, pues redactó: “Nos tomamos hasta el agua de las matas, ¡pero pasamos una retro chimb*! te amo Medallo, como tú nada”. También compartió un video que registró la gran emoción de la gente al verla personalmente en Provenza.

Karol G respondió qué tanto se goza la fama: “La mayoría del tiempo me gusta mucho la gente”

Hoy por hoy, Karol G es una de las artistas que más popularidad ha adquirido entre el público, sus canciones se escuchan por todas partes y la reguetonera colombiana no para llenar estadios y todo tipo de escenarios a los que lleva su música. Por supuesto, su éxito viene acompañado de fama, de reconocimiento mundial.

Algunas celebridades han definido la fama como una arma de doble filo, otras aseguran no enfocarse mucho en eso o, incluso, no falta quien se sienta incómodo de no poder salir tranquilamente a la calle o estar cenando en algún restaurante sin que lo reconozcan y le pidan fotos y autógrafos. Pero en este sentido, ¿cómo se siente Karol G al ser una persona famosa? Pues bien, recientemente la también intérprete de ‘El barco’ le dio una entrevista al comediante puertorriqueño, Chente Ydrach, quien le preguntó si se goza la fama como parte del negocio de la música, aquí su respuesta:

