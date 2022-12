Estos son los síntomas de intoxicación por licor adulterado: identifique la veracidad de las bebidas que consume

Las alertas de haber consumido una bebida alcohólica inician cuando hay malestares corporales como dolores de cabeza intensos, sensación de resaca, pérdida de la visión y mucha sed

En épocas decembrinas, en las que las que los festejos en honor a la navidad son recurrentes, las autoridades han lanzado alertas respecto a los constantes peligros en los que se encuentra la ciudadanía. No solo es el mal uso de la pólvora lo que debería preocupar a la comunidad, sino también el consumo de bebidas tóxicas que, además de generar lesiones físicas graves, podrían causar la muerte. Con el fin de generar consciencia, se han dado algunos consejos para identificar si una bebida alcohólica es legítima y los síntomas de beber licor adulterado.

El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) a través de un comunicado, explicó que es necesario verificar que el licor que se vaya a consumir tenga el aval de esa entidad, es decir, su respectivo registro sanitario.

Tal y como lo destaca el portal de la Alcaldía de Bogotá, para evitar caer en estafas, es necesario tener en cuenta siete aspecto en particular: no consumir bebidas destiladas producidas en alambiques o de otras formas artesanales; no comprar bebidas alcohólicas en la calle; no recibir licores de personas desconocidas; desconfiar de precios más bajos de los que regularmente están en el mercado; comprar bebidas alcohólicas únicamente en comercios legales y autorizados; revisar los envases y el rotulado antes de consumir licores y una vez consumida la bebida alcohólica, destruir la etiqueta.

“En estas fiestas de fin de año ojo con el licor adulterado. No pasemos un trago amargo. Consumir licor adulterado puede causar intoxicaciones e incluso la muerte. Si identifican lugares donde se comercialicen bebidas alcohólicas no autorizadas denuncien a la Línea 123″, comentó la mandataria local de la capital colombiana, Claudia López.

De acuerdo con lo que explicó Jaime Restrepo Chavarriaga, investigador de la Universidad de Antioquia, a la revista Cambio, las alertas de haber consumido una bebida alcohólica inician cuando hay malestares corporales como dolores de cabeza intensos, sensación de resaca, pérdida de la visión y mucha sed. Por el otro lado, en una entrevista con la FM, Julieth Sánchez Doncel, médica toxicóloga clínica, añadió que quien consume este tipo de sustancias tienden a tener dificultades para habla de manera fluida y mareos.

“Ahí es donde empezamos a pensar en esa intoxicación por metanol y hay un deterioro neurológico tan progresivo que puede generar confusiones e incluso un coma”, argumentó en su charla con esa emisora. A ese medio añadió que la sintomatología de beber sustancias alcohólicas adulteradas puede presentarse entre las diez o treinta horas desde su toma. La experta recomendó “verificar que las estampillas correspondan, que no estén zafadas, que estén bien sujetas. Es importante que al igual que con los medicamentos se destruyan las cajas y empaques porque de esa manera se reutilizan esas botellas”.

La Secretaría de Salud, por su parte, comentó que las bebidas adulteradas, además, pueden generar dificultades respiratorias e incluso hacer que la víctima llegue a un estado de coma.

Es importante resaltar que a corte del pasado 9 de diciembre, solo en Bogotá, se reportó el fallecimiento de 16 personas por el consumo de este tipo de bebidas. Se comentó, desde las autoridades, que se encontraron botellas con etiquetas de Rey de Reyes, Cabañita y Old John. “Alerta: 28 personas han resultado intoxicadas y 16 han muerto en Bogotá por el consumo de licor adulterado. Los que comercialicen, imiten o simulen bebidas alcohólicas pueden tener hasta 11 años de prisión, multa de 1.500 salarios mínimos y cierre definitivo del establecimiento”, comentó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

“Es supremamente grave. La ingesta de estas bebidas ha afectado a 28 personas y de ellas 16 han muerto. Debo destacar que son tres las marcas que hemos identificado con presencia de metanol: ‘Rey de reyes’ ‘Old John’, y ‘Cabañita’. Son licores de muy bajo precio que se comercializan de manera irregular y que cuentan con metanol, un alcohol altamente tóxico de carácter industrial”, resaltó Alejandro Gómez, secretario de Salud.





