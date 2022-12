El exjugador colombiano, Mauricio ‘El Chicho’ Serna, tiene claro cuál es su selección favorita para ganar el Mundial

Mauricio Chicho Serna reveló cuál selección espera que gane en el Mundial. Foto: @mchichoserna

El Mundial de Qatar de 2022 está llegando a sus fases definitivas, este viernes 9 de diciembre se disputarán los juegos por los cuartos de final, uno de los partidos más destacados a nivel mundial es el que enfrenta a Países Bajos, quien es dirigido por el técnico Louis Van Gaal, ante la selección de Argentina que es liderada en el campo de juego Lionel Messi

El exjugador colombiano, Mauricio ‘El Chicho’ Serna, quien ahora es dirigente deportivo en Argentina ha estado muy atento a lo que sucede en el Mundial Qatar 2022 y algunas de sus apreciaciones con respecto a los resultados de los partidos se han vuelto viral. Es importante señalar que el exfutoblista de la Selección Colombia es recordado por su paso por Boca Juniors, club en el que militó por varios años y conquistó varios títulos, entre ellos la Copa Intercontinental.

Recientemente, en una charla con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el exjugador de Boca Juniors habló de lo que viene sucediendo en el Mundial Qatar 2022 y, sin dudarlo dos veces, dejó en claro cuál es la selección a la que apoya en este certamen y sueña con verla levantar el título el próximo 18 de noviembre. También aclaró que esta decisión se da debido a la ausencia de la Selección Colombia en el torneo internacional.

El argentino es el capitán de la albiceleste en el Mundial. Foto REUTERS/Pedro Nunes

“Mi deseo es que Argentina sea campeón. No solo por ser ciudadano argentino, sino porque Colombia no está. Obvio que le hago mucha fuerza a Argentina. Soy una persona muy agradecida y llevo muchos años viviendo y trabajando en Argentina, mi familia disfrutando de lo que yo trabajo. Además, me tratan bien, me quieren, me cuidan, me protegen, me respetan, entonces son muchos atributos como para que yo esté claro”, aseguró ‘El Chicho’ Serna.

Serna también se atrevió a realizar un análisis de lo que será el partido del equipo de Scaloni ante Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. Afirmó que será un “partido difícil” y que una de las claves del juego puede ser la enorme experiencia que tiene el entrenador Louis Van Gaal, quien ha dirigido clubes como Ajax, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United,

La Selección de Argentina se medirá ante Países Bajos en los cuartos de final. REUTERS/Carl Recine

El exjugador también destacó algunos de los aspectos positivos del entrenador Lionel Scaloni al mando de la selección Argentina. Afirmó que el equipo “ha venido de menos a más” y afirmó que con el tiempo encontró, “solidez, porque el técnico fue valiente e hizo cambios en el camino. Puso jugadores jóvenes con buen nivel y ha mostrado el porqué los eligió a ellos, entonces me gusta porque tiene una cantidad de hinchas que siguen a la selección y que lo apoyan incondicionalmente y me gusta porque Messi está en pleno modo mundial”.

Por último habló sobre la gran figura del equipo, Lionel Messi, quien no solo es el capitán del equipo, también es el gran referente dentro del campo de juego.“No sé si es su mejor versión en los Mundiales, pero es una muy buena, está bien porque yo creo que este cuerpo técnico en cabeza de Scaloni y con Samuel, con Aimar, con Ayala han armado una estructura importante con experiencias mundiales. Han logrado que el ensamble sea perfecto para que Messi desarrolle su potencial, que era lo que más se criticaba en la Selección”.

