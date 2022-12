“La selección necesita apoyo”: el mensaje de Luis Enrique luego de ser despedido como DT de España

Luis Enrique dejó de estar al frente de España luego de la eliminación ante Marruecos (AP Foto/Martin Meissner)

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) comunicó la desvinculación de Luis Enrique como entrenador de la selección ibérica tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. Inmediatamente después del anuncio, la entidad europea designó a Luis de la Fuente como su reemplazante, aunque aclaró que la junta directiva debe aprobar su nombramiento el próximo lunes.

“La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la selección española, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores”, indicó el documento oficial.

En este contexto, el ex DT del Barcelona se despidió de la afición con un sentido mensaje a sus jugadores. “Todo empezó hace ya cuatro años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Cómo no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más”, escribió en sus redes sociales.

“Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión. Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos España”, concluyó.

Cabe señalar que el máximo organismo del fútbol español precisó que “el presidente Luis Rubiales y el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada”, en relación al cambio de mando de su equipo.

Luis Enrique había debutado en el Mundial con una contundente goleada ante Costa Rica por 7 a 0, pero luego empató con Alemania (1-1) y perdió frente a Japón por 2 a 1 en la fase de grupos. En instancia de los 16 mejores, La Roja quedó eliminada a manos de Marruecos en definición por penales (3-0), después de igualar 0-0 en los 90 minutos y en el alargue.

De ser aprobada la semana próxima la designación de Luis De la Fuente, hasta ahora director técnico del combinado juvenil Sub 21, debutará en marzo de 2023 en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 que se desarrollará en Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.

