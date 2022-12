Dani Duke habló de hogar e hijos y La Liendra reveló si planea casarse

La Liendra y Dani Duke están juntos desde finales del año 2020, pero todavía no viven juntos

La Liendra y Dani Duke son en la actualidad una de las parejas de influenciadores más famosas del país, estos jóvenes suelen generar tendencia con cada interacción o detalle que revelan sobre su relación. Recientemente, fue Mauricio Gómez el que sorprendió con unas declaraciones sobre el matrimonio.

Tras regresar de su viaje por Catar, como asistente al encuentro deportivo de fútbol más grande, Gómez volvió a su casa en Antioquia y, desde allí, respondió a una pregunta que le hizo uno de sus seis millones de seguidores sobre si pensaba casarse con su actual pareja, la también creadora de contenido Dani Duke.

“¿Te piensas casar con tu novia? En un futuro”, fue la pregunta que le formuló uno de los internautas al paisa de 22 años. Ante ese cuestionamiento, Mauricio Gómez fue claro en señalar que el matrimonio no está en sus planes y no ha sido un tema de discusión con la también paisa.

“¿Casarme? No es que yo no tengo casarme dentro de mis planes, no sé”, señaló en principio el famoso creado de contenido y luego se refirió a su pareja actual. Planteó que con Dani Duke ni siquiera han pensado en irse a vivir juntos, por lo que hablar de matrimonio estaría exagerado en el momento.

El influenciador paisa reveló la opinión que él tiene sobre el matrimonio

La Liendra señaló que “con Daniela pues ni siquiera he pensado si nos vamos a ir a vivir juntos, qué vamos a estar pensando en casarnos, no”. Cabe resaltar que esta pareja se formó a finales de 2020, según revelaron, y han vivido muchos viajes y hasta polémicas juntos, pero por lo que dijo el famoso no tienen planeado establecerse como esposo y esposa.

¿Cuándo se casaría La Liendra?

Por otro lado, el famoso agregó su opinión sobre el matrimonio y señaló que no es algo que para él sea tan importante y que, en caso de planear casarse, todavía le quedan muchos años sin anillo. “Yo creo que yo para casarme, yo me casaría por ahí tipo ... A ver, la única forma de yo casarme sería que llevara por ahí 15 años con una persona y que ya tuviera yo por ahí unos 45 años”.

Insistió en que, sin existir esas dos condiciones no estaría dispuesto a casarse, porque “casarse es algo muy fuerte y yo estoy muy joven. Uno sabe que puede dejar de sentir lo que siente por alguien en cualquier momento y tener un compromiso como un casamiento, no”, explicó Gómez.

Para finalizar, el creador de contenido cerró el tema diciendo que el matrimonio “no es algo que me sueñe, no es algo que yo diga quiero cumplirlo con alguien. La única forma sería llevar 20 años con alguien y que tuviera como 45 o 50 años, ahí sí me casaría, de resto, no”.

La Liendra y Dani Duke se reencontrarán en México próximamente

Aunque el influenciador ya regresó a Colombia, no ha podido reencontrarse con su pareja. A través de sus redes, Gómez señaló que “mi novia se fue para México, entonces voy a estar con mi familia estos días y le llegó allá a México, porque no pude estar con ella en sus cumpleaños”.

Sobre su regreso repentino al país, sin esperar al final de la Copa Mundo, el famoso señaló que estaba aburrido en Catar. “Catar es súper aburrido, lo único que yo podía hacer en temas de contenido era cuando jugaba Cristiano, entonces ya estaba aburrido de hacer solo contenido de fútbol y no me soportaba más estar en Catar ... duré 15 días en Catar, me fui y me devolví en primera clase, estuvo en 5 partidos y todo esto me costó más de 20.000 dólares y cada vez todo era más caro previo a las instancias finales”.

Lo que piensa Dani Duke a futuro

De la misma forma, la influenciadora por estos días también respondió a preguntas de este tipo y cuando le cuestionaron cómo se ve en cinco años, respondió que “en cinco años quiero tener ya un hijo, tener una bonita familia, vivir tranquila y tener la marca de belleza más exitosa del planeta tierra”.

