Colombia

Estos serían los cambios que traería la ‘contrarreforma pensional" propuesta por Abelardo de la Espriella

La iniciativa busca reabrir la decisión entre Colpensiones y administradoras privadas, mientras la reforma del gobierno de Gustavo Petro sigue en revisión de la Corte Constitucional y aún no entra en plena aplicación

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La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
Abelardo De la Espriella propone una contrarreforma para modificar la Ley 2381 y reabrir la elección entre Colpensiones y los fondos privados en el sistema pensional - crédito Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella propone una contrarreforma para modificar la Ley 2381, abrir de nuevo la elección entre fondos en el sistema pensional y blindar por vía constitucional los ahorros de los trabajadores, una iniciativa que surge mientras la reforma del gobierno de Gustavo Petro sigue bajo revisión de la Corte Constitucional y aún no entra en plena aplicación.

El plan también incluye elevar el subsidio para la población anciana vulnerable de $225.000 a $350.000 mensuales, según el programa de gobierno de De la Espriella, con financiación basada en una reducción drástica de la burocracia estatal y en la eliminación de programas de transferencias monetarias dirigidos a jóvenes vinculados a problemáticas judiciales o de orden público.

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En entrevista con Noticias Caracol, De la Espriella dijo que su contrarreforma pensional buscará “un blindaje constitucional” para que los ahorros de los colombianos no puedan ser tocados “ni por el Gobierno ni por ninguno; que no ocurra lo que pasa con el gobierno Petro”.

De acuerdo con la hoja de ruta expuesta por De la Espriella, se promoverá un proyecto de ley para modificar la Ley 2381, identificada como la reforma pensional del gobierno Petro, con el objetivo de garantizar una mayor libertad de elección dentro del sistema.

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Según esa propuesta, el acceso al pilar semicontributivo sería completamente opcional, porque la reforma aún no aplicada elimina la selección al llevar a todos los aportantes hasta sus primeros 2,3 salarios a Colpensiones.

La iniciativa también plantea que quienes no cumplan los requisitos para pensionarse en el pilar contributivo puedan escoger entre la devolución de aportes o una renta vitalicia.

La contrarreforma pensional de Abelardo De la Espriella busca blindar por vía constitucional los ahorros de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La contrarreforma pensional de Abelardo De la Espriella busca blindar por vía constitucional los ahorros de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Para la cotización en el pilar contributivo, De la Espriella busca que el afiliado pueda elegir el régimen público y, al mismo tiempo, que se fortalezca la posibilidad de cotizar la totalidad del ingreso en un fondo privado, de acuerdo con la descripción de su contrarreforma.

El programa de gobierno del candidato también plantea fortalecer el papel de las administradoras privadas o, al menos, no restarles protagonismo.

Según ese plan, el eje central es una reforma constitucional para asegurar que los fondos acumulados por los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones sean intocables por parte del Estado.

Ese blindaje, de acuerdo con la propuesta, busca impedir que cualquier gobierno disponga de esos recursos para gasto corriente o inversión pública. De la Espriella sostuvo que los recursos de los trabajadores no pueden quedar expuestos a decisiones ideológicas, decretos coyunturales o reformas que pongan en riesgo el futuro de pensionados y cotizantes.

José Manuel Restrepo habló de una “mini reforma pensional” con dos ajustes

- crédito @delaespriella_style/Instagram
José Manuel Restrepo afirmó que la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro necesitará una mini reforma si supera la revisión de la Corte Constitucional - crédito @delaespriella_style/Instagram

El candidato a la vicepresidencia de Colombia José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella, rechazó la idea de que una eventual agenda de gobierno esté orientada a “contrarreformas sociales” y sostuvo que no buscaría disminuir beneficios existentes.

Primero, no hay que tenerle miedo a que existan reformas, eso hace parte de la construcción de democracia. Cuando hay una democracia, hay mayorías y las mayorías también definen un camino. Pero más importante que eso es que de ninguna manera nosotros venimos a menoscabar o a disminuir los beneficios sociales que se han construido. Lo que venimos también es a profundizar en algunas de esas necesidades en materia social”, manifestó, dijo Restrepo en entrevista con Hora 20 de Caracol Radio.

Sobre pensiones, Restrepo afirmó que si la actual reforma supera el examen de la Corte Constitucional necesitará ajustes posteriores. “Ahora, creo también que, por ejemplo, puntualmente respecto al tema pensional, yo sí creo que se necesita una mini reforma pensional que ajuste dos problemas que, en mi opinión, tiene la reforma pensional, porque esta reforma pensional de pasar por la corte necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar”, dijo, según el texto fuente.

El primero de esos ajustes, según Restrepo, se refiere al régimen semicontributivo y a la posibilidad de que el trabajador decida entre la devolución del ahorro o recibir pagos mensuales que él calificó como “chichigua”.

El segundo apunta al régimen contributivo y a que cada afiliado elija dónde tener sus recursos: en el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o en el régimen de Prima Media.

La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La financiación del subsidio a los adultos mayores se apoya en una reducción de la burocracia estatal y en la eliminación de transferencias a jóvenes vinculados a problemáticas judiciales o de orden público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Restrepo lo expresó así en el texto fuente: “Porque es la libertad de cada uno de nosotros, ¿por qué nos restringen la libertad? Si yo quiero el régimen de ahorro individual, permítame tomar esa decisión y si quiero Colpensiones ahora, que tome su decisión”.

En esa misma intervención, el exministro de Hacienda también aseguró que su campaña sí les ha hablado a las poblaciones más vulnerables y cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro.

“A esos ciudadanos que sufren con la salud, que sufren con la educación, que sufren con la vivienda. que sufren con la extorsión, que sufren con una cantidad de problemáticas como el hambre y otras más que se han deteriorado en el gobierno de Gustavo Petro. Es que nadie puede dejar de reconocer que la destrucción que ha habido en estos 3 años y medio es monumental e incomparable, incluso en materia social”.

Restrepo añadió que no revertirán beneficios sociales existentes, como el salario mínimo, y se definió como defensor del “salario digno y vital”. También expresó su acuerdo con la disminución de la jornada laboral, una medida que atribuyó al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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