Este es ‘El Faraón’, el criminal que el periodista Cristian Herrera estaba investigando antes de ser asesinado en Cúcuta

Las autoridades capturaron en Cúcuta al presunto asesino del periodista Cristian Herrera en un operativo del Gaula Militar y la Policía - crédito Composición fotográfica Policía Nacional

La figura de alias el Faraón, también conocido como “El Fantasma”, impone temor y silencio en Cúcuta. Este capo invisible, señalado por las autoridades de encabezar redes de narcotráfico y lavado de activos en la frontera entre Colombia y Venezuela, es vinculado con el asesinato del periodista Cristian Herrera, según investigaciones recopiladas por El Tiempo y el medio venezolano Connectas.

“El Faraón” es un capo cuya identidad no ha sido revelada públicamente, descrito por fuentes de inteligencia como líder de una organización criminal transnacional que opera desde la clandestinidad. Está directamente relacionado con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, homicidios de personas influyentes y corrupción política local; además, Herrera investigaba sus nexos en Cúcuta y Norte de Santander.

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Las rutas del narcotráfico en Cúcuta

Según las investigaciones de Herrera, sus conexiones involucran carteles venezolanos, mexicanos y de Cali que coordinan el envío de cocaína a Estados Unidos a través de rutas que pasan por República Dominicana.

El ataque ocurrió después de que el reportero divulgara en X datos sobre presuntas actuaciones de la Fiscalía en un caso de incautación patrimonial que rozaba a un senador electo y a un capo apodado “El Faraón” - crédito captura de pantalla @chherrera76 / X

La DEA y autoridades estadounidenses han logrado identificar la estructura criminal, aunque hasta el momento ningún miembro principal ha sido judicializado.

El modo de operar de la organización incluye el uso de identidades legales para eludir el rastreo. “Sus operadores se mueven por Cúcuta con cédulas colombianas”, explicó una fuente citada por Connectas, lo que dificulta las investigaciones.

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Datos oficiales mencionan la presencia de al menos 27 bandas criminales compitiendo por el territorio. Un caso es el asesinato del ganadero Luis Miguel Osorio Chacín en septiembre de 2024, hecho directamente vinculado a estas redes de narcotráfico.

Osorio Chacín mantenía relaciones con el tráfico de drogas y habría financiado campañas políticas con recursos suministrados por el capo.

El lavado de activos y la fachada empresarial de El Faraón

Las investigaciones recogidas por los dos medios mencionados lo vinculan con la constitución de empresas de juegos de azar y la comercialización de carbón como mecanismos para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

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- crédito captuira de pantalla @chherrera76 7 X

El registro mercantil muestra que varias empresas asociadas al sector de juegos de azar fueron constituidas en 2017, 2021 y 2024.

En cuanto al sector del carbón, un hombre de confianza conocido como “La G” sería responsable de gestionar estos negocios en Norte de Santander y mantener lazos con figuras políticas y empresariales de la zona.

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“Esta banda estaría conectada con un oficial de alto rango del Ejército de Venezuela que está inyectando capital en Colombia”, señaló una fuente a Connectas.

Uno de los socios identificados es un exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien estuvo preso en Táchira en 2013, según los registros citados.

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Vínculos políticos y redes de protección en Cúcuta

El radio de influencia de El Faraón abarca tanto actividades criminales como la esfera política local y departamental.

Pronunciamiento de Indepaz por asesinato de periodista Cristian Herrera en Cúcuta - crédito @Indepaz/X

Diversos testimonios recogidos por los medios mencionados y las investigaciones de Herrera, lo señalan como probable financiador de campañas electorales y como partícipe en eventos con dirigentes regionales.

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En una ocasión relatada por fuentes de inteligencia a El Tiempo, “El Faraón” habría obligado a un asistente a limpiar sus zapatos con la lengua frente a varios políticos, lo que refleja el nivel de intimidación que ejerce.

Las investigaciones rastrean aportes económicos de su círculo para la financiación de campañas en 2023, un foco resaltado por Connectas.

El miedo a denunciar persiste entre periodistas y la ciudadanía. “El ataque a bala afuera de un colegio y el lanzamiento de una granada en San Miguel son dos casos muy buenos para investigar; lástima que acá (Cúcuta) hacerlo trae consecuencias muy violentas, pues quienes están detrás no quieren figurar en nada”, declaró Cristian Herrera a El Tiempo semanas antes de que lo asesinaran.

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Homicidios y el impacto de El Faraón en la seguridad local

A alias Faraón lo relacionan con al menos tres asesinatos relevantes: el de César Ramón Flórez Anaya, empresario del carbón, en junio de 2024; el del abogado y defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega; y la masacre de Luis Miguel Osorio Chacín y su hijo en septiembre del mismo año, según las investigaciones de Cristian Herrera.

El comunicado se compartió la mañana del martes 9 de junio, luego de que el crimen del comunicador se reportó pasado el mediodía del sábado 6 de junio de 2026 - crédito @FLIP_org/X

Durante el ataque a Osorio Chacín, las investigaciones detectaron 46 disparos, de los cuales 29 fueron de fusil. Según las pesquisas, el motivo sería una deuda millonaria y la participación de Osorio Chacín en el financiamiento de campañas políticas con fondos ilegales, de acuerdo con ambas fuentes.

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El asesinato del periodista Cristian Herrera, quien investigaba la relación entre el capo y la política regional, agudizó el clima de intimidación hacia la prensa local.

Tras su muerte, un informante alertó a las autoridades sobre la existencia de amenazas contra otros periodistas, un patrón que El Tiempo califica como parte de las represalias habituales contra quienes investigan a la organización.

En el caso de Herrera, uno de los detenidos, alias Demonio, sería el autor material del crimen. Las autoridades indagan si la orden partió desde un centro penitenciario y esperan obtener colaboración de los capturados para identificar a los responsables intelectuales.