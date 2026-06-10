Maluma reveló cómo se ha sentido con la llegada de su segundo bebé: "Todo el mundo en la familia está emocionado"

El paisa está emocionado con su familia por la llegada del nuevo itegrante de su familia - crédito @emfuror/IG

A comienzos de mayo, Maluma anunció que será padre por segunda vez. Lo hizo con una fotografía del vientre de su pareja, Susana Gómez, y de su hija París, en la que ambos besan el abdomen de la arquitecta, con un embarazo avanzado, y adelantó que esperan un niño.

La publicación incluyó un corazón azul, un detalle que sus seguidores interpretaron como una pista sobre el sexo del bebé, que después confirmó en una entrevista que se trataba de un niño.

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La imagen recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación por el crecimiento de su familia.

Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, un usuario le preguntó: “Cómo te has sentido con la llegada de tu nuevo hijo?”. El artista respondió: “Niño muy chimba. Uy, qué nivel. Qué alegría tan enorme, la verdad”.

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Qué dijo sobre la llegada de su segundo hijo

Al hablar del clima en su casa y de la reacción de su entorno cercano, Maluma agregó: “En mi casa todos estamos felices, mis papás...”.

El cantante también se refirió a los planes que imagina con la llegada de su segundo bebé: “Viene varoncito pa parchar, pa jugar fútbol, montarlo en moto, tirarlo a la piscina”.

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Luego comparó la experiencia con la crianza de su hija: “Aunque con Paris algo de eso ya, pero igual, obviamente con un niño creo que el disfrute va a ser a otro nivel también”.

Maluma confirmó que tras estos días acompañando a su hija recien nacida, retomará su gira con fechas por Estados Unidos y Europa - crédito @maluma/Instagram

Antes de terminar su respuesta, bromeó sobre la posibilidad de volver a agrandar la familia: “Y a ver si es que encargamos el otro na’e. No, mentira, mentira, mentira”.

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Esto provocó una serie de reacciones de parte de sus fanáticos, que criticaron su postura frente a las habilidades de la pequeña París para poder jugar como el artista sueña con su hijo, rápidamente dejaron sus opiniones con mensajes de los cuales destacan: “Y entonces con París no puedes jugar fútbol”; “Machismo duro y puro, la niña también puede jugar fútbol”; “Como así, Paris no juega fútbol”, entre otros.

La nacionalidad de su hijo está clara

La nacionalidad del futuro hijo de Maluma ha generado gran expectativa entre sus seguidores. El artista reveló en un evento reciente en Medellín que su deseo es que el bebé nazca en Colombia, siguiendo la misma decisión que tomó con su primera hija, París Londoño Gómez, quien nació en Medellín y tiene nacionalidad colombiana.

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Durante la presentación de su disco, Maluma explicó que para él es fundamental que sus hijos tengan raíces profundas en su país de origen.

El paisa dejó a más de uno emocionado con la decisión que tomó con respecto a la nacionalidad del pequeño - crédito @filtrsur/TikTok

El cantante afirmó: “El amor que siento por Colombia no lo cambio por absolutamente nada. Por eso mi hija París nació en Medellín [...] y si Dios quiere, nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín, obvio”.

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Por qué no quiere grabar con artistas de Estados Unidos

La decisión de Maluma de no buscar colaboraciones con famosos de Estados Unidos responde a una transformación en sus prioridades artísticas. El cantante, originario de Medellín, expresó en una entrevista para Univisión que ha dejado de perseguir el llamado “sueño americano” para centrarse en el impulso del talento colombiano.

Durante años, Maluma se mostró “obsesionado” con la idea de trabajar junto a figuras del mercado anglosajón. Sin embargo, detalló que ahora su sueño es netamente colombiano y que prefiere apoyar la escena urbana y a las nuevas voces de su país.

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El paisa dijo que prefirió voltear la mirada hacia el talento que hay en su tierra Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Según sus palabras, “ese momento de siempre tener que estar mirando para Estados Unidos para ver qué es lo próximo se acabó”.

El cambio de perspectiva está ligado a un motivo personal y familiar. Maluma lo describió como el sueño propio, de su tierra y de sus abuelos, una motivación que le permite mantener los pies en la tierra y volver a sus raíces. Así, el artista señaló que prefiere dejar de buscar tendencias externas y dedicarse a fortalecer la identidad musical de Colombia.

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