Rigoberto Urán sobre su llegada a Europa para concentrarse con su equipo: “Mi mamá me recomendó no montar bicicleta por debajo de los 4 grados”

Rigoberto Urán en Europa junto a Diego Camargo y Esteban Chaves. Foto tomada de las historias de Rigoberto Urán.

El ciclista paisa, Rigoberto Urán ya cumple con el llamado de su equipo, EF Education EasyPost, para hacer una concentración colectiva para establecer los objetivos del 2023. En el tránsito hacia el viejo continente se le vio acompañado de sus dos compatriotas Diego Camargo y Esteban Chaves, también corredores del equipo estadounidense, con los cuales bromeó sobre las supuestas recomendaciones de su mamá:

“Hace frío, un frío el hijue... a mí me recomendaron que por debajo de 4 grados no podía montar en bicicleta, recomendaciones de mi mamá. O sea, que sí está haciendo menos de 4 grados, a este sujeto no lo ven en la bicicleta”, dijo Urán despertando la risa de sus acompañantes.

Rigoberto Urán llega a Europa para concentrarse con su equipo EF Education EasyPost. Video tomado de las historias de Rigoberto Urán en Instagram.

Urán será una de las cartas principales del equipo norteamericano, pero esta vez en objetivos quizás de menor responsabilidad, pues los retos más fuertes estarán a cargo del ecuatoriano Richard Carapaz quien llega proveniente del Ineos Grenadiers para el 2023 pensando en disputar el Tour de Francia y otras competencias importantes del calendario.

El colombiano termina unas semanas de descanso, aunque también de intenso trabajo como empresario, pues en el último mes se dedicó a hacer sus dos versiones del Giro de Rigo: uno en Villavicencio en donde contó con la presencia del esloveno y dos veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar y recientemente su primera edición de la carrera en el extranjero siendo Costa Rica la elegida para esto.

Rigoberto Urán se prepara para el 2023 Foto: @UranRigoberto

En dicha primera edición internacional, Rigo estuvo acompañado por los colombianos Daniel Martínez, Sergio Higuita y el español Alejandro Valverde quien esta temporada ha dicho adiós al ciclismo profesional con el Movistar Team. Asimismo, Urán ha estado al lado de su familia mientras viaja y lleva a cabo sus compromisos.

Rigo como segundo jefe de filas del EF Education EasyPost

En cuanto al calendario que tendrá Urán, aún no se sabe si su equipo lo enlistará en una gran vuelta como líder o si en cambio dispondrá de su experiencia para ser segunda espada de Carapaz en las rondas de tres semanas, pues según dijo el mánager general de la escuadra, Jonathan Vaughters: “La primera reunión del equipo es en diciembre, pero mirando las rutas para el Giro y el Tour, el Tour definitivamente favorece las habilidades de Richard. Definitivamente, todo el mundo, incluido el propio Richard, se inclina porque haga el Tour de Francia”.

Luego el director deportivo del EF Charly Wegelius, aseguró: “Para decir lo obvio, Carapaz es un corredor de altísimo nivel. Pero más allá de tener a alguien así para trabajar, impulsará a los ciclistas de todo el equipo. Creo que la combinación de Rigoberto Urán en los últimos años de su carrera con Richard también va a ser genial. Puedo ver bastante energía allí”.

Por ahora Rigo y los demás ciclistas colombianos esperan conocer cuáles serán sus cronogramas de carreras para el 2023, pues, por ejemplo, para Chaves se esperaría que le den un coliderato en alguna de las grandes competencias junto con el corredor inglés Hugh Carthy, quien asumirá mayores responsabilidades como líder.

