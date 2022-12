Foto de archivo. En Colombia aumentó la producción de petróleo y gas durante el mes de septiembre. REUTERS/José Miguel Gómez

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que la producción fiscalizada de petróleo durante septiembre de este año fue de 753.584 barriles promedio por día (bopd), un 0,57 % mayor a la registrada en agosto de 2022 cuando alcanzó los 749.299 barriles promedio por día.

Este comportamiento se debe principalmente al incremento de producción en los campos: Caño Sur Este de Ecopetrol S.A. (Meta), Cohembi de Gran Tierra Energy Colombia, LLC (Putumayo), Azogue de Parex Resources Colombia LTD; Sucursal (Casanare), Chichimene de Ecopetrol S.A. (Meta), Kitaro de Parex Resources Colombia LTD; Jacana de Geopark Colombia S.A.S (Casanare) y Andina de Parex Resources Colombia LTD, Sucursal (Arauca). Con respecto al mismo mes del año 2021, se registró un aumento en la producción diaria de petróleo que corresponde al 1,26 % (753.584 vs 744.173 bopd)

Al cierre del tercer trimestre del año, la producción de petróleo alcanzó los 750.343 barriles promedio por día (bopd), superior a la producción registrada en el primer y segundo trimestre de 2022, cuando en marzo fue de 751.407 (bopd) y en junio alcanzó 752.294 (bopd), respectivamente.

Entre tanto, la ANH reportó que la producción promedio de gas comercializado durante septiembre fue de 1.097,54 millones de pies cúbicos por día (mpcd), lo que representó un aumento de 0,93 % con respecto a agosto, cuando alcanzó los 1.087,29 (mpcd).

Este aumento se presentó principalmente por el incremento en la producción en los campos: Clarinete de CNE OIL & GAS SAS (Córdoba/Sucre), Cupiagua de Ecopetrol S.A. (Casanare), Pauto Sur de Ecopetrol S.A. (Casanare), Cupiagua Liria de Ecopetrol S.A (Casanare), Cornamusa de Canacol Energy Colombia SAS (Sucre) y Aguas Vivas de Canacol Energy Colombia SAS (Córdoba).

En comparación con septiembre de 2021, la producción de gas comercializado aumentó en 1,35 % al pasar de 1.082,87 (mpcd) a 1.097,54 (mpcd).

En este contexto, hace unos días, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, dio a conocer el estado de los contratos que analiza el Ministerio en la mesa técnica que constituyó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), particularmente de los 331 contratos administrados por la ANH, con lo que se busca aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos para respaldar la Transición Energética Justa en el país.

La Ministra Vélez explicó que son cuatro ejes en los que se centra este análisis: 1. Unificar la cifra total de contratos con los que cuenta el país; 2. Identificar los contratos que tienen cuellos de botella u obstáculos para ser desarrollados 3. Se establece una ruta de trabajo. 4. Se identificaron los contratos en fase preliminar que necesitan acompañamiento para avanzar.

Según reportó la Ministra, de los contratos que se encuentran en estado suspendido, son 32 que ya reportaron hallazgos de hidrocarburos y que cuentan con recursos prospectivos si de adelanta la actividad exploratoria correspondiente. Con el fin de ayudar a viabilizar aquellos estos contratos que se encuentran suspendidos o en procesos de terminación por asuntos sociales, ambientales y de orden público, se citarán reuniones con las empresas que permitan evaluar la voluntad de estas para la potencial reactivación.

Adicionalmente se realizará seguimiento a los 35 contratos que se encuentran en fase cero o preliminar, mediante presencia en territorio acompañando la socialización de los proyectos con el objetivo de identificar los cuellos de botella y así permitir que cursen efectivamente su proceso exploratorio.

