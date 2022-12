David Marulanda, el inmigrante colombiano que se convirtió en el barbero oficial de la selección de los Estados Unidos en Catar 2022

David Marulanda, inmigrante, colombiano y ahora el barbero oficial de la selección de los Estados Unidos en Catar

Las raíces de David Marulanda se encuentran en Pereira, exactamente en el municipio verde de Colombia: Marsella, lugar al que algún día desea volver. En medio de los cafetales nacieron y crecieron los abuelos y padres del joven colombiano que hoy brilla en Catar como el barbero oficial de la selección de los Estados Unidos.

Entre el Bronx en Nueva York y Pereira, Colombia, transcurrió su vida, estos dos lugares fueron marcando la pauta de lo que hoy es su vida. Su padre quería que fuera médico, ya que él nunca pudo terminar la carrera, pese a que hizo varios semestres, pero en David no existía esa chispa, como en su padre, por la medicina. A David siempre lo impulso el gusto por la moda y desde muy pequeño siempre estaba preocupado por llevar bien su cabello.

David Marulanda, en conversación con Infobae Colombia, reveló sus primeros pasos en el mundo de la barbería. El real interés por cortar cabellos y recrear artísticos diseños surgió en los Estados Unidos, en ese país se dio cuenta que era un oficio también ejercido por hombres, puesto que en su infancia y en Colombia, solo tenía el referente de las mujeres cortando cabello.

David, se enamoró de la cultura urbana de los Estados Unidos. Desde los catorce años se cortaba su propio cabello y el de sus primitos. Luego continúo con el de sus compañeros de su colegio. En el pasillo del edificio donde vivía atendía las largas filas de sus compañeros. Al principio no cobraba, luego cobraba 5 dólares y su fama iba creciendo con él.

En su situación como inmigrante en los Estados Unidos, David se dedicó a muchos oficios, desde los 15 años ya vivía solo y debía responder por su sustento, en medio de las dificultades y sin manejar el inglés a la perfección, David logró terminar sus estudios en aquel país.

En el 2008 llegó la recesión, lo que fue una desgracia para muchos, fue una gran bendición para David. En ese momento tuvo que dejar los miedos a un lado y tuvo que comenzar a reconocer su talento y a enfrentar la vida con sus manos y con su ingenio. En el 2013 en compañía de un socio decidieron abrir su propia barbería “Authentic Barbers”. Como si el destino estuviera escrito, a su barbería comenzaron a llegar deportistas de todas las categorías, NBA, fútbol, hockey, beisbol, la voz se empezó a regar y en 2019 tuvo el primer contrato con una selección nacional, el equipo de fútbol de Costa Rica.

La magia de David Marulanda, además de estar en sus manos, también está en su corazón, pues el éxito de David radica en la conexión que ha logrado tener con los futbolistas y los deportistas, no solo de Estados Unidos, sino de otros países como Alemania. Incluso marcas como Nike se interesó por el trabajo de este talentoso hombre.

Volviendo al presente, y al sueño que hoy vive este colombiano en Catar, se enmarca en uno de los cortes que más polémica desató en el mundial de Catar fue el del argentino Dibu Martínez. Muchos lo vieron, lo aplaudieron o lo criticaron (sobre todo por pensar que se trataba de una alusión al Boca Juniors) lo que muchos no saben es que el artista encargado de realizar este exótico corte, que no pasó desapercibido, fue David Marulanda y que efectivamente se trataba de una representación de Argentina, no del equipo de fútbol, la hinchada puede estar tranquila y admirar la obra de arte realizada en su cabello.

El camino no ha sido fácil. El trabajo, la disciplina y la tenacidad han sido la clave para alcanzar sus sueños. Hoy David Marulanda es un orgullo para Colombia. Ha llevado un pedacito del calor humano latinoamericano al mundo, a través del arte y un buen corte de cabello.

