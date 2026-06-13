Gustavo Petro explicó que por aumento de asalariados en el país durante su gestión, su gobierno “no es comunista”

Gustavo Petro explicó que, como han aumentado los asalariados en el país durante su gobierno, su gobierno "no es comunista"- crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro está dedicando sus redes sociales a exaltar su gestión tras las nuevas cifras publicadas desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tras la publicación del informe de pobreza monetaria de 2025, en el que se destacó una reducción de la pobreza extrema en el país, que pasó de 31,8% al 28% en un año.

Aunque el jefe de Estado ha sido insistente en asociar estos resultados a su administración, también se ha permitido enviar críticas a sus opositores, en especial, a quienes catalogan su gobierno como de extrema izquierda y comunista, pese a que él mismo ha sido insistente y muy evidente en su oposición al empresariado y al capitalismo.

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Numerosos contradictores del Gobierno Petro han explicado los resultados del Dane y han emitido aclaraciones sobre la lectura del informe a través de sus variables.

Gustavo Petro explicó que por el incremento de trabajadores en empresas particulares su gestión se destacó en el desarrollo económico - crédito Dane; petrogustavo/X

Sin embargo, Gustavo Petro indica que, a juzgar por sus publicaciones, las nuevas cifras son una muestra de su plan de Gobierno. En uno de sus más recientes mensajes publicados en su cuenta de X, defendió la orientación económica de su gestión y afirmó que, bajo su mandato, Colombia ha alcanzado la mayor cantidad de asalariados en empresas privadas desde 2010.

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Petro sostuvo que “una de las críticas más recurrentes que escucho es que mi gobierno es comunista. Es de una ignorancia inmensa que debe aclararse”.

Entonces explicó su postura: “El capitalismo es un modo de producción que se define como una relación social entre trabajadores asalariados y dueños de máquinas para producir mercancías. Por tanto se puede medir si se expande o se destruye el capitalismo a partir de si aumenta el trabajo asalariado o no”.

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Gustavo Petro sugirió que su gobierno fue "capitalista" - crédito @petrogustavo/X

Según la gráfica elaborada con datos del Dane, el número de obreros y empleados de empresa particular en Colombia pasó de 6,6 millones en 2011 a 10,89 millones en abril de 2026, con un crecimiento sostenido desde 2021. La caída más pronunciada ocurrió en 2020, durante la pandemia, cuando la cifra descendió a 6,1 millones.

De acuerdo con el gráfico, el país ha registrado incrementos anuales de trabajadores asalariados en el sector privado desde 2021, con un salto de casi 1 millón de personas solo entre 2021 y 2022, antes de la llegada del presidente progresista a la Casa de Nariño.

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Al respecto, Petro afirmó: “Como pueden ver, mi gobierno ha expandido el capitalismo en Colombia y se demuestra por la cantidad de personas asalariadas en el país. Lo dije en mi campaña en el 2022, mi propuesta de gobierno es expandir el capitalismo, y desestimular las relaciones premodernas de producción. Esta es la prueba”.

El mandatario acentuó que “este capitalismo que se expande debe respetar la dignidad del trabajo asalariado, la vida y la naturaleza”.

La publicación despertó críticas en medio de los opositores

Sin embargo, pese a las cifras del Dane, cientos de usuarios en redes sociales no solo han expuesto inquietudes con respecto a las cifras del Dane en comparación con otras variables económicas, sino que aseguran que el capitalismo no solo puede medirse a través del incremento del trabajo asalariado.

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Una usuaria escribió: “Petro redefine capitalismo = solo nómina. Olvidó inversión, productividad, libertad de precios, seguridad jurídica. Dato Dane: 55% de colombianos siguen informales y sin mínimo. Si medir capitalismo es solo contratar, entonces Venezuela también es capitalista. Falsa dicotomía”.

Críticas a Gustavo capitalismo Petro por explicación sobre el - crédito @petrogustavo/X

Otros usuarios escribieron: “El único que ha aumentado es el empleo público. Ese es improductivo e innecesario. Necesitamos aumentar el empleo privado”; “A engañar bobos. Su sistema es el socialismo del siglo 21. Usan el capital privado para alimentar burocracia y subsidios de miseria. Expropian vía impuestos e inseguridad. Eventualmente el sistema quiebra, como pasó en Venezuela”.

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Jarek Duque, conocido experto en desarrollo de negocios y expansión de FinTech, le replicó al presidente en su publicación: “En su gobierno se expandió el mercado laboral a través de expandir el gasto público, eso más que Capitalismo es Keynesianismo y no es sostenible en largo plazo”.