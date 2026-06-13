Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Costa de Marfil quiere iniciar el Mundial 2026 con un triunfo en el grupo E - crédito @equipedecotedivoirefootball/Facebook

Sigue el Mundial 2026 con la primera jornada de la fase de grupos, que empezó el jueves 11 de junio e irá hasta el miércoles 17 del mismo mes, para que los aficionados puedan ver el debut de los 48 participantes en los 11 estadios de México, Canadá y los Estados Unidos.

Costa de Marfil hará su presentación frente a Ecuador, con el sueño de superar la primera ronda, que es algo que nunca consiguió en sus anteriores actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por eso desea un triunfo en su salida inicial en el certamen.

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Además, los africanos esperaron 12 años para volver a la Copa del Mundo, con una plantilla que acabó invicta en las eliminatorias de su continente y solo perdió dos de sus 10 encuentros previos al campeonato, lo que demuestra el buen nivel de los “Elefantes” previo a su participación en el grupo E.

Hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador

El conjunto del técnico Emerson Faé le apunta a hacer historia en la Copa de la FIFA, al integrarse en un grupo en el que cuenta con posibilidades de llegar a los dieciseisavos de final, pero debe ganar el primer partido para allanar ese camino de la clasificación y no repetir los fracasos anteriores.

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El compromiso entre Costa de Marfil y Ecuador será el sábado 14 de junio, a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en el país por las plataformas de DGO y Disney+ Premium, ambos por suscripción, así como por el canal deportivo Win Sports y su página web.

La selección de Costa Rica ya realizó sus prácticas en el estadio de Filadelfia - crédito @federationivoiriennedefootball/Facebook

Dicho partido se dará en el estadio Filadelfia, que es conocido por los aficionados como el Lincoln Financial Field, uno de los escenarios de mayor edad para la Copa del Mundo 2026 porque fue inaugurado en 2003, tiene capacidad para 68.523 espectadores y recibió el Mundial de Clubes 2025.

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Costa de Marfil no pierde un partido desde el 10 de enero de 2026, en la Copa Africana de Naciones, ante Egipto por 3-2 y desde entonces goleó a Corea del Sur por 4-0, superó a Escocia por la mínima diferencia y sorprendió a Francia con un triunfo 2-1 en Nantes.

Este es el seleccionado de Costa Rica, con sus jugadores y cuerpo técnico, para el Mundial 2026 - crédito @federationivoiriennedefootball/Facebook

De esta manera, los “Elefantes” le apuntan a ser el conjunto africano que dé la sorpresa en la Copa del Mundo, tal como lo hizo Marruecos con las semifinales de 2022, y con una plantilla competitiva, que le puede jugar de igual a cualquier rival y al que solo le marcaron seis goles entre las eliminatorias, amistosos y Copa Africana.

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Novedades de Costa de Marfil

Tras vencer a Francia en su último amistoso por 2-1, el 4 de junio en Nantes, Costa de Marfil se prepara para debutar ante Ecuador con la intención de abrir el torneo con un triunfo en un grupo que considera exigente, pues también cuenta con nada menos que Alemania y el debutante Curazao.

El director técnico Emerse Faé planea alinear a sus principales figuras. En el arco mantiene una duda entre Yahia Fofana y Alban Lafont, con el guardameta del Çaykur Rizespor de Turquía con más chances de empezar que el hombre proveniente del Panathinaikos de Grecia.

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Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil, fue el encargado de llevar al equipo al mundial invicto y sin goles en contra - crédito Federación Marfileña de Fútbol

La defensa tendría como centrales a Odilon Kossounou y Evan Ndicka, ambos vienen de jugar en el Atalanta y la Roma de Italia, con Wilfried Singo como lateral derecho, que no es su posición natural, y Ghislain Konan por la banda izquierda.

En el mediocampo, el esquema se apoya en Seko Fofana, reciente campeón de Portugal con el Porto, e Ibrahim Sangaré, mientras que el frente de ataque proyecta a Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand, este último levantó el título de la Conference League con el Crystal Palace.

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