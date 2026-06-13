Deportes

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Los africanos, que nunca han pasado de la fase de grupos en una Copa de la FIFA, tendrán un inicio complicado ante la escuadra del argentino Sebastián Beccacece

Guardar
Google icon
Costa de Marfil
Costa de Marfil quiere iniciar el Mundial 2026 con un triunfo en el grupo E - crédito @equipedecotedivoirefootball/Facebook

Sigue el Mundial 2026 con la primera jornada de la fase de grupos, que empezó el jueves 11 de junio e irá hasta el miércoles 17 del mismo mes, para que los aficionados puedan ver el debut de los 48 participantes en los 11 estadios de México, Canadá y los Estados Unidos.

Costa de Marfil hará su presentación frente a Ecuador, con el sueño de superar la primera ronda, que es algo que nunca consiguió en sus anteriores actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por eso desea un triunfo en su salida inicial en el certamen.

PUBLICIDAD

Además, los africanos esperaron 12 años para volver a la Copa del Mundo, con una plantilla que acabó invicta en las eliminatorias de su continente y solo perdió dos de sus 10 encuentros previos al campeonato, lo que demuestra el buen nivel de los “Elefantes” previo a su participación en el grupo E.

Hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador

El conjunto del técnico Emerson Faé le apunta a hacer historia en la Copa de la FIFA, al integrarse en un grupo en el que cuenta con posibilidades de llegar a los dieciseisavos de final, pero debe ganar el primer partido para allanar ese camino de la clasificación y no repetir los fracasos anteriores.

PUBLICIDAD

El compromiso entre Costa de Marfil y Ecuador será el sábado 14 de junio, a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en el país por las plataformas de DGO y Disney+ Premium, ambos por suscripción, así como por el canal deportivo Win Sports y su página web.

Costa de Marfil
La selección de Costa Rica ya realizó sus prácticas en el estadio de Filadelfia - crédito @federationivoiriennedefootball/Facebook

Dicho partido se dará en el estadio Filadelfia, que es conocido por los aficionados como el Lincoln Financial Field, uno de los escenarios de mayor edad para la Copa del Mundo 2026 porque fue inaugurado en 2003, tiene capacidad para 68.523 espectadores y recibió el Mundial de Clubes 2025.

Costa de Marfil no pierde un partido desde el 10 de enero de 2026, en la Copa Africana de Naciones, ante Egipto por 3-2 y desde entonces goleó a Corea del Sur por 4-0, superó a Escocia por la mínima diferencia y sorprendió a Francia con un triunfo 2-1 en Nantes.

Costa de Marfil
Este es el seleccionado de Costa Rica, con sus jugadores y cuerpo técnico, para el Mundial 2026 - crédito @federationivoiriennedefootball/Facebook

De esta manera, los “Elefantes” le apuntan a ser el conjunto africano que dé la sorpresa en la Copa del Mundo, tal como lo hizo Marruecos con las semifinales de 2022, y con una plantilla competitiva, que le puede jugar de igual a cualquier rival y al que solo le marcaron seis goles entre las eliminatorias, amistosos y Copa Africana.

Novedades de Costa de Marfil

Tras vencer a Francia en su último amistoso por 2-1, el 4 de junio en Nantes, Costa de Marfil se prepara para debutar ante Ecuador con la intención de abrir el torneo con un triunfo en un grupo que considera exigente, pues también cuenta con nada menos que Alemania y el debutante Curazao.

El director técnico Emerse Faé planea alinear a sus principales figuras. En el arco mantiene una duda entre Yahia Fofana y Alban Lafont, con el guardameta del Çaykur Rizespor de Turquía con más chances de empezar que el hombre proveniente del Panathinaikos de Grecia.

Emerse Faé
Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil, fue el encargado de llevar al equipo al mundial invicto y sin goles en contra - crédito Federación Marfileña de Fútbol

La defensa tendría como centrales a Odilon Kossounou y Evan Ndicka, ambos vienen de jugar en el Atalanta y la Roma de Italia, con Wilfried Singo como lateral derecho, que no es su posición natural, y Ghislain Konan por la banda izquierda.

En el mediocampo, el esquema se apoya en Seko Fofana, reciente campeón de Portugal con el Porto, e Ibrahim Sangaré, mientras que el frente de ataque proyecta a Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand, este último levantó el título de la Conference League con el Crystal Palace.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Costa de Marfil Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Costa de Marfil vs. EcuadorHora y dónde ver Costa de Marfil vs. EcuadorColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

El club anunció la desvinculación del entrenador el 12 de junio, cuatro días después de que perdiera la final de la Liga BetPlay ante Junior en Medellín

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

En medio de la crisis de resultados del equipo, se conoció que la dirigente, al parecer, dio un paso al costado después de casi tres años en el cargo

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Los dirigidos por Julian Nagelsmann presentan sus cartas dentro de los favoritos, para volver a soñar con el título de la Copa del Mundo, tal cual como lo hicieron en Brasil 2014

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

El cuadro luso llegó a territorio norteamericano para ajustar los últimos detalles del debut ante RD Congo en Houston, Texas

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Después del gol que marcó el delantero colombo-mexicano en el debut del Mundial 2026, se recordaron los momentos en los cuales estuvo cerca de vestir la camiseta “Tricolor”

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Deportes

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Mundial y elecciones: así fueron las jornadas en las que Colombia eligió presidente durante la Copa del Mundo en el siglo XXI

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026