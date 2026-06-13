Colombia

Reportan atentado contra Pedro Antonio Ordóñez, excontralor de Cali: habría sido un intento de sicariato

El exfuncionario recibió un impacto de bala en uno de sus hombros y se encuentra en un centro asistencial

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Pedro Antonio Ordóñez fue sometido a una intervención quirúrgica - crédito Personería de Cali
Pedro Antonio Ordóñez fue sometido a una intervención quirúrgica - crédito Personería de Cali

El excontralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, resultó herido tras ser víctima de un atentado ocurrido en las últimas horas, en la capital del Valle del Cauca.

Información preliminar indica que Ordóñez recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde permanece bajo intervención quirúrgica.

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De acuerdo con el primer informe médico, conocido por el periodista Aldemar Domiguez, Ordóñez se encuentra fuera de peligro. Las autoridades han iniciado operativos en la zona para identificar y capturar al responsable del ataque.

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