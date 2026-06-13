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América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

En medio de la crisis de resultados del equipo, se conoció que la dirigente, al parecer, dio un paso al costado después de casi tres años en el cargo

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Marcela Gómez
Marcela Gómez es presidenta del América de Cali desde diciembre de 2023, cuyo mayor logro fue el subtítulo de la Copa Colombia 2024 - crédito América de Cali

América de Cali continúa en proceso para definir el camino a la recomposición del equipo en el segundo semestre de 2026, pues se quedó corto con los objetivos de la temporada, que eran superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana y pelear por el título de la Liga BetPlay.

El club salió a aclarar lo que pasó con la presidenta Marcela Gómez, pues miles de aficionados en redes sociales empezaron a hablar de la posible salida de la dirigente, cuya labor lleva casi tres años y hace parte de la familia dueña del club, al ser la hija de Tulio Gómez.

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Sumado a eso, América también explicó la situación del técnico David González, uno de los señalados por el fracaso en el primer semestre de 2026, y el portero Jean Fernandes, al que le quedan seis meses de contrato en la institución escarlata, pues circuló una versión de que se desvincularon.

¿Qué pasó con Marcela Gómez?

Desde la temporada 2024, la actual líder de los Diablos Rojos ha tenido una gestión cuestionada por los aficionados, debido a una serie de decisiones y negociaciones que causaron polémica o fracasaron, como ocurrió con las conversaciones fallidas por Ricardo Gareca y Arturo Vidal en ese año.

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El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, aseguró que la presidenta Marcela Gómez se fue del América de Cali, sin una explicación, y que la información es exclusiva, lo que abrió discusión entre los hinchas porque algunos estaban en contra de su trabajo y otros la defendían.

Marcela Gómez
Salió la versión de que la presidenta Marcela Gómez se fue de la presidencia del América, sin razón exacta - crédito @PSierraR/X

“Exclusiva: Marcela Gómez no continuará como presidenta de América. Ya están negociando con su futuro reemplazo”, fue lo que escribió el comunicador en sus redes sociales, en las que tampoco dio el nombre de la persona que tomaría el puesto desde el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, América de Cali sacó un comunicado y aclaró “que las versiones difundidas en distintos medios digitales sobre una eventual salida de nuestra presidenta, Marcela Gómez Giraldo, carecen de fundamento”.

Marcela Gómez
América aclaró que la presidenta Marcela Gómez continúa en el cargo, así como otros miembros del equipo - crédito América de Cali

“Marcela Gómez Giraldo continúa al frente del proyecto institucional y deportivo del club, plenamente comprometida con los objetivos trazados rumbo al Centenario de 2027 y con la consolidación deportiva y administrativa de nuestra institución”, añadió el documento, que el club publicó en redes.

Cruces con periodista

La segunda parte del comunicado de los escarlatas señaló que tanto el técnico David González como el portero brasileño Jean Fernandes continuaban en la institución para el segundo semestre de 2026 y ambas informaciones provenían de la misma fuente, que era Sierra.

Dicho tema causó molestia en Tulio Gómez, que le respondió al comunicador en X sobre dichas noticias, las cuales no solo desmintió ante sus seguidores, sino que aprovechó para lanzarle un fuerte mensaje al periodista, con el que ya tuvo una serie de cruces por sus comentarios.

América de Cali
Tulio Gómez ya tuvo un cruce con Felipe Sierra por información de fichajes del club en 2026 - crédito @tulioagomez/X

La continuidad de David G. y Jean F. nunca ha estado en duda, lo que dice el señor Pipe Sierra es mentiras. Cuando se trabaja para los agentes de fútbol y no para la verdad, es porque has vendido tus principios y valores; cuando los vendes, pierdes la credibilidad. Perder la credibilidad es como derramar un vaso de agua en la arena, jamás la recuperas”, afirmó el empresario.

Ante eso, Felipe Sierra le respondió al máximo accionista de los Diablos Rojos con la misma fuerza, al mencionar que “vamos a ver si Jean se queda, Don Tulio. Creo que la credibilidad suya tras las mentiras del estadio, Vidal, Gareca, Caltac, Juanfer (y el “inversor”) es peor. ¡VENDA! Esa hinchada merece unos dueños a la altura, no alguien que trata al equipo como una tienda ambulante“.

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