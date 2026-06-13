Accionistas de Davibank aprobaron cesión parcial de sus activos, pasivos y contratos a Banco Davivienda

La decisión de aprobar la cesión parcial fue adoptada por todos los accionistas presentes en la reunión, que representaban el 99,88% de las acciones suscritas y en circulación - crédito DAVIbank

La asamblea de accionistas de Davibank S.A. –antes Scotiabank Colpatria– aprobó una cesión parcial de activos, pasivos y contratos a Banco Davivienda S.A. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria realizada el 12 de junio de 2026, en la que todos los accionistas presentes, que representaban el 99,88% de las acciones suscritas y en circulación, se pronunciaron a favor de la cesión de manera unánime.

La asamblea extraordinaria había sido citada en mayo de 2026 por el presidente y representante legal de Davibank, Jorge Rojas Dumit. En la comunicación se aclaró que la reunión se enfocaría en someter a consideración la cesión de los activos, pasivos y contratos, que finalmente fue aprobada.

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De acuerdo con un comunicado emitido por Davibank, revelado por el diario La República, como contraprestación, el Banco Davivienda transferirá a Davibank hasta el 30% de las acciones que posee en Holding Davivienda Internacional S.A. (HDI), que es la subholding que consolida todas las operaciones de Davivienda en Centroamérica.

El Banco Davivienda transferirá a Davibank hasta el 30% de las acciones que posee en Holding Davivienda Internacional S.A. - crédito Luisa González/Reuters

“Para efectos de determinar el valor neto de la Cesión y de la contraprestación, se elaboraron valoraciones por PricewaterhouseCoopers, tercero experto independiente. Estos valores se actualizarán por dicho tercero, a la fecha efectiva de la cesión, o al cierre que determinen las partes, aplicada sobre los activos, pasivos y contratos que finalmente serán cedidos y HDI”, precisó.

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La asamblea también aprobó otorgar de forma voluntaria el derecho de retiro a los socios ausentes o disidentes desde el 12 de junio de 2026 y hasta 30 días después de la asamblea en la que Davibank reforme sus estatutos para dejar de tener la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), una vez se haga efectiva la cesión.

Davibank informó además que la asamblea tiene competencia para exponer sus posturas sobre los temas que fueron discutidos en la reunión extraordinaria.

“Se informa que la asamblea de accionistas tiene la competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos que fueron sometidos a su consideración, de acuerdo con la ley aplicable y los estatutos sociales. Asimismo, se informa que se surtieron todos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la asamblea”, concluyó.

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Davibank reformará sus estatutos para dejar de tener la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

Scotibank Colpatria pasó a ser Davibank: así fue la transformación

Desde el 1 de diciembre de 2025, Scotiabank Colpatria es Davibank. El cambio surgió en medio de un proceso de transformación y evolución que implicó la constitución de Davivienda Group como la holding que consolida todos los negocios de Davivienda, estos son:

Banco Davivienda Colombia

Holding Davivienda Internacional

Fiduciaria Davivienda, Davivienda Corredores

Corporación Financiera Davivienda

A estos negocios se suman las operaciones integradas de Scotiabank en tres países: Colombia, Costa Rica y Panamá.

“Esta evolución fortalece una visión compartida, potencia las capacidades del grupo y permite avanzar con mayor escala, eficiencia y enfoque estratégico en los mercados donde tiene presencia”, precisa Davividena en su sitio web oficial.

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Aunque ahora Davivienda y Scotiabank Colpatria (Davibank) hacen parte de la misma familia (Davivienda Group), operamos como dos bancos independientes. Por eso, sus productos, claves y condiciones se mantienen intactos.

La participación de Scotibank (Davibank) en el Davivienda Group no implicó cambios para los clientes - crédito Luisa González/Reuters

Los clientes de Davivienda no sufrieron ningún tipo de cambio por la participación de Davibank en Davivienda Group. De acuerdo con la entidad bancaria, aunque los bancos hacen parte de una misma familia, operan de manera independiente, lo que quiere decir que todos los productos, claves y condiciones se han mantenido intactos.

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“Puede estar tranquilo: sus cuentas, tarjetas y créditos mantienen exactamente las mismas condiciones y beneficios que usted ya tiene. No hay letra pequeña ni cambios sorpresa. Tenga en cuenta que Davivienda y DAVIbank son dos entidades financieras independientes. Aunque ahora pertenecemos a la misma familia (Davivienda Group), operamos por separado, por lo que sus productos no se mezclan ni sufren modificaciones”, detalló.