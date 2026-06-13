Colombia

Accionistas de Davibank aprobaron cesión parcial de sus activos, pasivos y contratos a Banco Davivienda

A manera de contraprestación, Banco Davivienda transferirá hasta el 30% de las acciones a la entidad bancaria, que antes era Scotiabank Colpatria

Guardar
Google icon
La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero - crédito DAVIbank
La decisión de aprobar la cesión parcial fue adoptada por todos los accionistas presentes en la reunión, que representaban el 99,88% de las acciones suscritas y en circulación - crédito DAVIbank

La asamblea de accionistas de Davibank S.A. –antes Scotiabank Colpatria– aprobó una cesión parcial de activos, pasivos y contratos a Banco Davivienda S.A. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria realizada el 12 de junio de 2026, en la que todos los accionistas presentes, que representaban el 99,88% de las acciones suscritas y en circulación, se pronunciaron a favor de la cesión de manera unánime.

La asamblea extraordinaria había sido citada en mayo de 2026 por el presidente y representante legal de Davibank, Jorge Rojas Dumit. En la comunicación se aclaró que la reunión se enfocaría en someter a consideración la cesión de los activos, pasivos y contratos, que finalmente fue aprobada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un comunicado emitido por Davibank, revelado por el diario La República, como contraprestación, el Banco Davivienda transferirá a Davibank hasta el 30% de las acciones que posee en Holding Davivienda Internacional S.A. (HDI), que es la subholding que consolida todas las operaciones de Davivienda en Centroamérica.

El Banco Davivienda transferirá a Davibank hasta el 30% de las acciones que posee en Holding Davivienda Internacional S.A. - crédito Luisa González/Reuters
El Banco Davivienda transferirá a Davibank hasta el 30% de las acciones que posee en Holding Davivienda Internacional S.A. - crédito Luisa González/Reuters

“Para efectos de determinar el valor neto de la Cesión y de la contraprestación, se elaboraron valoraciones por PricewaterhouseCoopers, tercero experto independiente. Estos valores se actualizarán por dicho tercero, a la fecha efectiva de la cesión, o al cierre que determinen las partes, aplicada sobre los activos, pasivos y contratos que finalmente serán cedidos y HDI”, precisó.

PUBLICIDAD

La asamblea también aprobó otorgar de forma voluntaria el derecho de retiro a los socios ausentes o disidentes desde el 12 de junio de 2026 y hasta 30 días después de la asamblea en la que Davibank reforme sus estatutos para dejar de tener la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), una vez se haga efectiva la cesión.

Davibank informó además que la asamblea tiene competencia para exponer sus posturas sobre los temas que fueron discutidos en la reunión extraordinaria.

Se informa que la asamblea de accionistas tiene la competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos que fueron sometidos a su consideración, de acuerdo con la ley aplicable y los estatutos sociales. Asimismo, se informa que se surtieron todos los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la asamblea”, concluyó.

Davibank reformará sus estatutos para dejar de tener la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) - crédito Nelson Bocanegra/Reuters
Davibank reformará sus estatutos para dejar de tener la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

Scotibank Colpatria pasó a ser Davibank: así fue la transformación

Desde el 1 de diciembre de 2025, Scotiabank Colpatria es Davibank. El cambio surgió en medio de un proceso de transformación y evolución que implicó la constitución de Davivienda Group como la holding que consolida todos los negocios de Davivienda, estos son:

  • Banco Davivienda Colombia
  • Holding Davivienda Internacional
  • Fiduciaria Davivienda, Davivienda Corredores
  • Corporación Financiera Davivienda

A estos negocios se suman las operaciones integradas de Scotiabank en tres países: Colombia, Costa Rica y Panamá.

Esta evolución fortalece una visión compartida, potencia las capacidades del grupo y permite avanzar con mayor escala, eficiencia y enfoque estratégico en los mercados donde tiene presencia”, precisa Davividena en su sitio web oficial.

Aunque ahora Davivienda y Scotiabank Colpatria (Davibank) hacen parte de la misma familia (Davivienda Group), operamos como dos bancos independientes. Por eso, sus productos, claves y condiciones se mantienen intactos.

La participación de Scotibank (Davibank) en el Davivienda Group no implicó cambios para los clientes - crédito Luisa González/Reuters
La participación de Scotibank (Davibank) en el Davivienda Group no implicó cambios para los clientes - crédito Luisa González/Reuters

Los clientes de Davivienda no sufrieron ningún tipo de cambio por la participación de Davibank en Davivienda Group. De acuerdo con la entidad bancaria, aunque los bancos hacen parte de una misma familia, operan de manera independiente, lo que quiere decir que todos los productos, claves y condiciones se han mantenido intactos.

Puede estar tranquilo: sus cuentas, tarjetas y créditos mantienen exactamente las mismas condiciones y beneficios que usted ya tiene. No hay letra pequeña ni cambios sorpresa. Tenga en cuenta que Davivienda y DAVIbank son dos entidades financieras independientes. Aunque ahora pertenecemos a la misma familia (Davivienda Group), operamos por separado, por lo que sus productos no se mezclan ni sufren modificaciones”, detalló.

Temas Relacionados

DavibankBanco DaviviendaCesión de activosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro explicó que por aumento de asalariados en el país durante su gestión, su gobierno “no es comunista”

El jefe de Estado destaca el récord de asalariados en Colombia, que ha estado en aumento continuo desde 2021. Indicó que su propuesta fue “expandir el capitalismo”

Gustavo Petro explicó que por aumento de asalariados en el país durante su gestión, su gobierno “no es comunista”

Reportan atentado contra Pedro Antonio Ordóñez, excontralor de Cali: habría sido un intento de sicariato

El exfuncionario recibió un impacto de bala en uno de sus hombros y se encuentra en un centro asistencial

Reportan atentado contra Pedro Antonio Ordóñez, excontralor de Cali: habría sido un intento de sicariato

Colectivo de abogados calificaron de “regresiva” la propuesta de la campaña de Abelardo de la Espriella de eliminar impuestos saludables

La organización señaló que desmontar estos gravámenes desconoce resultados reportados sobre reducción en el consumo de bebidas azucaradas, recaudo fiscal y recomendaciones de organismos internacionales en materia de salud pública

Colectivo de abogados calificaron de “regresiva” la propuesta de la campaña de Abelardo de la Espriella de eliminar impuestos saludables

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

El club anunció la desvinculación del entrenador el 12 de junio, cuatro días después de que perdiera la final de la Liga BetPlay ante Junior en Medellín

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Críticas a Iván Cepeda por regalar prendas de la Selección Colombia tras criticar a De la Espriella

Durante un evento en Bogotá, los políticos que apoyan al candidato del Pacto Histórico vistieron la prenda oficial de la Tricolor

Críticas a Iván Cepeda por regalar prendas de la Selección Colombia tras criticar a De la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Deportes

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Mundial y elecciones: así fueron las jornadas en las que Colombia eligió presidente durante la Copa del Mundo en el siglo XXI

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026