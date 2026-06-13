Mundial y elecciones: así fueron las jornadas en las que Colombia eligió presidente durante la Copa del Mundo en el siglo XXI

En el siglo XXI, Colombia ha elegido presidente durante la Copa del Mundo en tres ocasiones - crédito Visuales IA

El 21 de junio de 2026, los colombianos saldrán a las calles para asistir a sus puestos de votación y elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el sucesor de Gustavo Petro en la presidencia de la República.

En esa misma jornada, se disputará la segunda fecha de los grupos G y H de la Copa del Mundo 2026, por lo que, mientras la Registraduría y las autoridades garantizan la seguridad en los comicios y se lleva a cabo el preconteo, se jugarán tres compromisos de la cita orbital. Los partidos que se llevarán a cabo el 21 de junio son: España vs. Arabia Saudí, Bélgica vs. Irán, Uruguay vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda vs. Egipto.

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Aunque parece que se trata de algo inédito, en realidad no es la primera vez que se disputarán partidos de la Copa del Mundo en la misma jornada en que se llevará a cabo una segunda vuelta electoral en Colombia.

El día que Colombia elegirá al nuevo presidente, se jugarán cuatro partidos de la Copa del Mundo - crédito Montaje Infobae (Reuters/CampañaAbelardodelaEspriella)

Las veces que el mundial y las elecciones coincidieron en el siglo XXI

Debido a que en 2002 y 2006 hubo ganador en los comicios tras la primera vuelta electoral, los aficionados colombianos pudieron ver sin tener que asistir a las urnas durante los mundiales de esas ediciones.

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En 2010, el 20 de junio, Juan Manuel Santos ganó en los comicios de la segunda vuelta y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia; en esa jornada se disputaron tres partidos del mundial de Sudáfrica.

En primer turno, Italia igualó 1-1 con Nueva Zelanda; por otra parte, Paraguay derrotó 2-0 a Eslovaquia, y en el partido más entretenido de la fecha, Brasil superó 3-1 a Costa de Marfil.

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En 2010 y 2014 Santos ganó los comicios presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

En 2014, un día después de que Colombia derrotó 3-0 a Grecia en el debut mundialista de James Rodríguez y compañía, Juan Manuel Santos fue reelegido como mandatario nacional el 15 de junio. Durante los comicios presidenciales, Suiza derrotó 2-1 a Ecuador, Francia le ganó 3-0 a Honduras y Argentina debutó con triunfo 2-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Debido a que el mundial se disputó en Brasil, los compromisos terminaron antes de que comenzara el preconteo.

En 2018, durante la Copa del Mundo que se jugó en Rusia, en Colombia fue elegido como nuevo mandatario Iván Duque, que derrotó a Gustavo Petro en la segunda vuelta que se desarrolló el 17 de junio. En Europa, Serbia superó 1-0 a Costa Rica, Brasil igualó 1-1 con Suiza y México derrotó de manera sorpresiva a Alemania 1-0.

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¿El mundial afectará la segunda vuelta en Colombia?

México derrotó a Alemania el mismo día que Iván Duque fue elegido como sucesor de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches indicó que, en su concepto, la fiebre mundialista no afectará los comicios del 21 de junio en Colombia.

“No va a tener ninguna repercusión en el Mundial porque los partidos del 21 de junio son extremadamente aburridos. No hay nada en la agenda que pueda poner en peligro la contienda electoral. Ese día no juega Colombia y dado que está esa situación, pues no va a haber grandes afectaciones”.

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El analista mencionó que el número de colombianos que viajarán a Norteamérica no impactará los comicios, principalmente porque el margen de diferencia entre los candidatos es ampliamente superior a la cifra de 100.000 connacionales que estarán en la Copa del Mundo.

“De los colombianos que salen para ir al Mundial, frente a un potencial electoral de 23 millones, no va a haber una gran afectación. No son muchos los colombianos que pueden ir de viaje al Mundial. No se va a generar una gran afectación. La distancia entre los dos candidatos en estos momentos es de 700.000 votos, entonces, si estuviéramos hablando de un margen de 15.000 o 20.000 votos, estaríamos diciendo que hay una afectación y una influencia que podría marcar este asunto, pero no es un tema determinante y, al final, lo que vamos a presenciar es que va a aumentar la participación electoral el 21 de junio”.

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