Colombia

Mundial y elecciones: así fueron las jornadas en las que Colombia eligió presidente durante la Copa del Mundo en el siglo XXI

En 2010, 2014 y 2018, la segunda vuelta electoral coincidió con compromisos de la fase de grupos del torneo de naciones

Guardar
Google icon
Copa del Mundo - Elecciones - Colombia
En el siglo XXI, Colombia ha elegido presidente durante la Copa del Mundo en tres ocasiones - crédito Visuales IA

El 21 de junio de 2026, los colombianos saldrán a las calles para asistir a sus puestos de votación y elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el sucesor de Gustavo Petro en la presidencia de la República.

En esa misma jornada, se disputará la segunda fecha de los grupos G y H de la Copa del Mundo 2026, por lo que, mientras la Registraduría y las autoridades garantizan la seguridad en los comicios y se lleva a cabo el preconteo, se jugarán tres compromisos de la cita orbital. Los partidos que se llevarán a cabo el 21 de junio son: España vs. Arabia Saudí, Bélgica vs. Irán, Uruguay vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda vs. Egipto.

PUBLICIDAD

Aunque parece que se trata de algo inédito, en realidad no es la primera vez que se disputarán partidos de la Copa del Mundo en la misma jornada en que se llevará a cabo una segunda vuelta electoral en Colombia.

La elección de Bogotá y Buga como sedes del cierre final ha puesto el foco en el despliegue de cada campaña para fortalecer apoyos en sus bastiones y ampliar su alcance antes del balotaje - crédito
El día que Colombia elegirá al nuevo presidente, se jugarán cuatro partidos de la Copa del Mundo - crédito Montaje Infobae (Reuters/CampañaAbelardodelaEspriella)

Las veces que el mundial y las elecciones coincidieron en el siglo XXI

Debido a que en 2002 y 2006 hubo ganador en los comicios tras la primera vuelta electoral, los aficionados colombianos pudieron ver sin tener que asistir a las urnas durante los mundiales de esas ediciones.

PUBLICIDAD

En 2010, el 20 de junio, Juan Manuel Santos ganó en los comicios de la segunda vuelta y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia; en esa jornada se disputaron tres partidos del mundial de Sudáfrica.

En primer turno, Italia igualó 1-1 con Nueva Zelanda; por otra parte, Paraguay derrotó 2-0 a Eslovaquia, y en el partido más entretenido de la fecha, Brasil superó 3-1 a Costa de Marfil.

Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos | Crédito: Foto: León Darío Peláez (Revista Semana)
En 2010 y 2014 Santos ganó los comicios presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

En 2014, un día después de que Colombia derrotó 3-0 a Grecia en el debut mundialista de James Rodríguez y compañía, Juan Manuel Santos fue reelegido como mandatario nacional el 15 de junio. Durante los comicios presidenciales, Suiza derrotó 2-1 a Ecuador, Francia le ganó 3-0 a Honduras y Argentina debutó con triunfo 2-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Debido a que el mundial se disputó en Brasil, los compromisos terminaron antes de que comenzara el preconteo.

En 2018, durante la Copa del Mundo que se jugó en Rusia, en Colombia fue elegido como nuevo mandatario Iván Duque, que derrotó a Gustavo Petro en la segunda vuelta que se desarrolló el 17 de junio. En Europa, Serbia superó 1-0 a Costa Rica, Brasil igualó 1-1 con Suiza y México derrotó de manera sorpresiva a Alemania 1-0.

¿El mundial afectará la segunda vuelta en Colombia?

Reunión entre el Presidente Juan Manuel Santos y el mandatario electo Iván Duque en 2018. (Colprensa - Presidencia)
México derrotó a Alemania el mismo día que Iván Duque fue elegido como sucesor de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches indicó que, en su concepto, la fiebre mundialista no afectará los comicios del 21 de junio en Colombia.

No va a tener ninguna repercusión en el Mundial porque los partidos del 21 de junio son extremadamente aburridos. No hay nada en la agenda que pueda poner en peligro la contienda electoral. Ese día no juega Colombia y dado que está esa situación, pues no va a haber grandes afectaciones”.

El analista mencionó que el número de colombianos que viajarán a Norteamérica no impactará los comicios, principalmente porque el margen de diferencia entre los candidatos es ampliamente superior a la cifra de 100.000 connacionales que estarán en la Copa del Mundo.

“De los colombianos que salen para ir al Mundial, frente a un potencial electoral de 23 millones, no va a haber una gran afectación. No son muchos los colombianos que pueden ir de viaje al Mundial. No se va a generar una gran afectación. La distancia entre los dos candidatos en estos momentos es de 700.000 votos, entonces, si estuviéramos hablando de un margen de 15.000 o 20.000 votos, estaríamos diciendo que hay una afectación y una influencia que podría marcar este asunto, pero no es un tema determinante y, al final, lo que vamos a presenciar es que va a aumentar la participación electoral el 21 de junio”.

Temas Relacionados

Copa del MundoElecciones presidencialesSegunda vueltaJuan Manuel SantosIván DuqueColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

En la grabación compartida en sus cuentas oficiales, la intérprete aparece con cinco cambios de vestuario y afirma sentirse más cómoda con su cuerpo dos años después del nacimiento de su hija Luciana

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de junio: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de junio: verifique el signo ganador

Padres del periodista asesinado Mateo Pérez piden justicia tras la captura de alias Chalá: “El perdón se lo dejo a Dios”

Los progenitores del comunicador social solicitaron a las autoridades rigor contra los responsables del crimen

Padres del periodista asesinado Mateo Pérez piden justicia tras la captura de alias Chalá: “El perdón se lo dejo a Dios”

Ernesto Samper arremetió contra Trump y rechazó supuestas presiones para apoyar a Abelardo de la Espriella: “No necesito visa para ir a Chaparral”

Durante una visita a San Andrés, el exmandatario aseguró que el presidente de Estados Unidos interviene en procesos políticos de América Latina y cuestionó el respaldo que ha expresado públicamente al candidato presidencial

Ernesto Samper arremetió contra Trump y rechazó supuestas presiones para apoyar a Abelardo de la Espriella: “No necesito visa para ir a Chaparral”

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

En medio de la crisis de resultados del equipo, se conoció que la dirigente, al parecer, dio un paso al costado después de casi tres años en el cargo

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Deportes

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Familiares y amigos de algunos jugadores de la selección Colombia hablaron de sus carreras deportiva y cómo fue llegar al Mundial 2026