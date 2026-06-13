Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Diego Arias se va de Nacional con la deuda de no conseguir una estrella para el club - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional dio un timonazo en su proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026, al anunciar el despido del técnico Diego Arias por no cumplir con los objetivos de la temporada, que eran avanzar en la Copa Sudamericana y salir campeón en la Liga BetPlay, esta última la perdió en la final ante Junior.

De hecho, el exentrenador del verde reveló detalles sobre cómo fue su desvinculación, pues se dio pocos días después de la definición del título en Medellín, en medio de muchas críticas por su trabajo y mientras la plantilla se encuentra en periodo de vacaciones.

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Con respecto a quién ocupará el cargo de técnico en el verde, hay una serie de nombres que comenzaron a sonar en las últimas horas, algunos de ellos no parecen tan cercanos y uno de ellos es señalado como el favorito de la dirigencia y los aficionados, pero no se conocen avances en los acercamientos.

“Una presión generada por ese resultado negativo”

El entrenador, durante una entrevista con El VBar Caracol, dio a entender que su salida se decidió mucho tiempo antes del comunicado del 12 de junio, pues fue durante una reunión de la junta directiva con el cuerpo técnico, que presentó su balance del primer semestre.

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“Todo el proceso en Atétivo Nacional fue con mucha cercanía y calidad humana. Después de la final, el día martes, nos reunimos en el club y hablamos sobre el partido, lo que podría ser el siguiente torneo, pero estaba la posibilidad de no continuar. Después de que se reunieron las personas encargadas de tomar la decisión, el presidente, de una forma muy amistosa, me dijo que había que tomar decisiones”, afirmó Arias.

Este fue el anuncio de Atlético Nacional sobre la salida de Diego Arias de la institución - crédito Atlético Nacional

El técnico aseguró que existe una opción de continuar en Nacional, pero con otra labor: “En este momento se está evaluando. De parte del club siempre ha habido respaldo y apoyo desde diversos lugares. La relación con el presidente es muy buena, hay mucho agradecimiento de parte mía y he sentido mucho apoyo también. Nos organizaremos de forma que sea lo mejor para nosotros y esté alineado a los objetivos del club”.

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Diego Arias reveló que la dirigencia tenía en la mesa la opción de despedirlo desde la eliminación en Copa Sudamericana: “Llevo muchos años en Atlético Nacional como jugador, en procesos formativos, cuerpos técnicos y sé cómo es la dinámica del club. Entiendo lo que se había generado luego del partido ante Millonarios, una presión generada por ese resultado negativo, entonces sabía que había una posibilidad, pero entendemos que es algo que puede pasar y se debe asumir”.

Millonarios eliminó a Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, con victoria 3-1 en Medellín - crédito STR/EFE

“En el momento en que todos pedían que saliera de la dirección del primer equipo, después de la derrota ante Millonarios, la gente hubiera pensado que mi salida era lo justo, pero en su momento la decisión fue mantenerme, porque se confiaba en el proceso que estábamos haciendo, a pesar de ese resultado”, añadió.

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Posibles técnicos para Nacional

Como se esperaba, la salida de Diego Arias provocó que suenen una buena cantidad de nombres para asumir el puesto de entrenador en el verde, al ser un equipo histórico en el fútbol colombiano y de Sudamérica, con una plantilla competitiva y un presupuesto considerable para refuerzos.

Reinaldo Rueda es el candidato con más fuerza en Atlético Nacional, según las distintas versiones, debido a que es la persona favorita de la junta directiva y los aficionados, pues logró la Copa Libertadores 2016 y un total de seis títulos entre 2015 y 2017, que lo hace un hombre muy ligado a la institución.

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Reinaldo Rueda viene de dirigir a la selección de Honduras, con la que fracasó en las eliminatorias al Mundial 2026 - crédito Moisés Castillo/AP

Otros medios como Deportes RCN presentaron nombres de entrenadores libres como Juan Carlos Osorio, otro campeón con el verde de 2012 a 2015, así como los extranjeros Hernán Crespo, de buena experiencia internacional, y Eduardo “Killy” González, pero ninguno se vio cerca.

Por su parte, la revista Semana indicó que otro entrenador considerado habría sido Leonel Álvarez, que lleva años sonando en Nacional, y nada menos que Marcelo Gallardo, el recordado timonel de River Plate y sin club en la actualidad, pero muy costoso para el fútbol colombiano.

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