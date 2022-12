Se revelaron audios de la banda Los Caicedo en Medellín

Se revelaron audios de la banda de los Caicedo en Medellín

Se conocieron varias interceptaciones telefónicas que ayudaron a la Fiscalía General de la Nación llevar ante la justicia al líder de la Banda de Los Caicedo, Andrés Orrego, alias Fox.

La revista Semana dejó en evidencia a la cabecilla de la banda criminal como un sujeto violento y muy peligroso. “Le meten unas patadas en esas costillas que no se pueda ni parar, no le peguen en la cara para que no se vean los golpes, péguenle en el cuerpo”, es una las órdenes que se le escucharon a la cabecilla de la organización hacia a uno de sus hombres para que hicieran justicia por mano propia.

Según la Policía Antinarcóticos, Fox se mostraba ante la comunidad como un líder social, quien se preocupaba por los problemas de la gente de su barrio, y por ejemplo, alquilaba juegos lúdicos para los niños de la zona. Sin embargo, todo lo anterior solo era una fachada pues era su ‘modo operandi’.

En otro de los audios que conoció el medio mencionado se puede escuchar a alias Fox hablando con otro delincuente que había traspasado las conocidas fronteras invisibles de las comunas de Medellín y había ingresado en su territorio, cuando la cabecilla le exigió que generara terror. “La solución, cuando uno comete un error, ¿qué tiene que hacer? Plata o bala”, sentenció.

Se revelaron audios de la banda de los Caicedo en Medellín. Foto: Fiscalía

Otro de ellos, le dice a la misma persona: “¿Qué hacés, gonorrea, qué te pasa, me estás viendo la cara de güevón o qué? (…) ya le dije cuánto le iba a cobrar, que son 20 palos (millones de pesos) o me entrega el carro suyo”.

“Vaya con ‘Kalima’, que le tiene muchas ganas a ese marica, y llame a ‘Pasto’, que usted sabe que Pasto tiene mucha fuerza y lo cogen, lo tiran para un ladito y le meten unas patadas en esas costillas para que no se pueda ni parar, no le peguen en la cara para que no se vean los golpes”, habló Fox al parecer, con su jefe de sicarios para que arremetan en contra de una persona que se negó a pagar una extorsión.

Asimismo, le manifestó a su sicario que deben realizar esta acción para afirmar suu poder en la zona: “Péguenle duro, ¿o vamos a quedar como locas en el barrio?, locas no somos, vamos a darle duro a esa gonorrea para que la gente crea”.

Según la investigación, alias Fox mandaba en el barrio Buenos Aires de Medellín, ubicado en la comuna 9, donde tenía su organización criminal funcionando en negocios ilegales de la que obtenía millonarios recursos mensuales.

De igual manera, la revista Semana tuvo acceso al expediente del líder y su grupo en el que presuntamente se dedicaban al cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores, sicariato, microtráfico, desplazamiento forzado, secuestro, entre otros.

Andrés Orrego cobraba a los habitantes del sector ‘impuestos’ por servicios de seguridad y cada familia le tenía que pagar, por los servicios públicos que recibían (agua, internet, luz, etcétera), de lo contrario tendrían que asumir las consecuencias.

Durante los movimientos que se documentaron con respecto a la estructura recibía al mes aproximadamente de 400 millones de pesos. Otra de las actividades ilegales que ejercía Fox consistía en ocupar terrenos que estaban a cargo de la administración de Medellín, tierras que luego eran vendidas a incautos compradores a precios que oscilaban entre 12 y 17 millones de pesos.

