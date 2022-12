Piedad Córdoba confirmó que Gustavo Petro se distanció de ella y le dejó una indirecta: “Lo cortés no quita lo valiente”

El presidente Petro cuestionado sobre su relación con la senadora Piedad Córdoba confirmó que no le volvió a hablar; a ella, al parecer, no le gustó. Foto: Infobae.

Luego de que se conoció que el presidente Gustavo Petro cortó comunicaciones con la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, la legisladora rompió al silencio al respecto y confirmó que, en efecto, no volvió a hablar con el jefe de Estado desde que él le pidió que se apartara de la campaña que lo llevó al poder mientras ella solucionaba los varios líos jurídicos y judiciales que enfrenta.

En las últimas horas, Córdoba le concedió una entrevista a la revista Semana y confirmó lo que Petro dio a conocer en los últimos días. Según la senadora no había buscado al jefe de Estado para que no la sindicaran de querer detener la extradición a Estados Unidos de su hermano Álvaro Córdoba, sindicado de presunto narcotráfico y otros varios y graves delitos que, incluso, involucrarían a las disidencias de las Farc.

“No lo he buscado (a Petro) para absolutamente nada, no quiero que se piense que si lo busco es para que me ayude con lo de mi hermano”, señaló la senadora Córdoba al citado medio.

Piedad Córdoba, la coequipera "fallida" de Gustavo Petro y Francia Márquez. Infobae

Sin embargo, su particular declaración no paró allí. En la publicación le preguntaron a la también excandidata presidencial si se sentía decepcionada frente a la posición del presidente Petro. Allí, no quiso ahondar en detalles pero le dejó una dura indirecta que reflejaría que, en efecto, no comparte la gestión del primer mandatario. “Dejémoslo ahí. La vida es la vida y es una montaña rusa”, contestó Córdoba.

Eso sí, aseguró que si en algún lugar se encuentra con el jefe de Estado, no le negará el saludo. Con ello, usó un conocido refrán para referirse a las razones: “Lo cortés no quita lo valiente”, agregó la congresista a Semana.

Las declaraciones a las que se refirió Piedad Córdoba son las que el presidente colombiano concedió esta semana a Noticias RCN donde evidenció que más allá de pedirle a la senadora en plena campaña presidencial que se retirara de su equipo, confirmó su lejanía con ella.

“No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña”, contestó el primer mandatario al informativo cuando le preguntaron por su cercanía con la también hermana del sindicado por narcotráfico y otros varios delitos que incluso causaron su extradición, Álvaro Córdoba.

El presidente Petro no volvió a hablar con su fiel amiga, la senadora Piedad Córdoba. Foto: Presidencia.

De hecho, el mismo presidente colombiano fue el que dio el aval para que las autoridades de los Estados Unidos se llevaran a una de sus cárceles en Nueva York al hermano de la legisladora oficialista. Al respecto, Petro desmintió que le haya sido difícil tomar esa decisión debido a la cercanía con Piedad Córdoba. “No, trabajo no me costó”, sentenció el mandatario en su entrevista con el noticiero.

Los demás detalles y declaraciones del diálogo del presidente Petro se conocerán en los próximos días. Sin embargo, no ha dejado de causar revuelo en el país la decisión del mandatario de extraditar al sindicado de narcotraficante, quien está en líos con las autoridades gringas por varios delitos que, inclusive, involucran a las disidencias de las Farc.

Fue el pasado miércoles 23 de noviembre cuando Gustavo Petro firmó la extradición a suelo estadounidense, por los delitos de narcotráfico, contra Álvaro Córdoba. La decisión del primer mandatario se tomó luego de que se firmó un recurso de reposición que interpuso el equipo jurídico de Córdoba. Con ello, es oficial: el familiar de la polémica senadora pagará por sus crímenes desde una cárcel de los Estados Unidos.

“Confirmar la Resolución Ejecutiva No 196 del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Córdoba, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución”, reza el texto firmado por el jefe de Estado.

SEGUIR LEYENDO: