Katherine Miranda sobre impuestos a las iglesias: “Manda a decir el pastor que por favor le lleven el diezmo, que necesita pagar la Toyota 4Runner que Cristo le regaló”

La representante a la Cámara pidió apoyo del gobierno de Gustavo Petro en la iniciativa que busca gravar las iglesias. Foto: Colprensa

A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, lanzó un comentario, a modo de chiste, de uno de los temas que más ha venido debatiendo desde hace un largo rato: la imposición de impuestos a las iglesias. Con ayuda de un TikTok, la funcionaria se grabó haciendo la mímica de un audio que dice: “Manda a decir el pastor que por favor le lleven el diezmo, que necesita pagar la Toyota 4Runner que Cristo le regaló”. “La delgada línea entre la verdad y el humor”, escribió al compartir el corto video.

A principios de este mes, es de recordar, se informó que el impuesto a las iglesias no había entrado al texto final de la reforma tributaria. “Es derrotado quien no lo sigue intentado. Radicaré Proyecto de Ley de Impuestos a las iglesias. La justicia tributaria debe ser una realidad en Colombia”, comentó Miranda en su cuenta de Twitter al respecto.

“Es derrotado quien no lo sigue intentado. Radicaré Proyecto de Ley de Impuestos a las iglesias. La justicia tributaria debe ser una realidad en Colombia (...) Lamento profundamente informarles que han sacado de la conciliación el impuesto a las iglesias. Ganó el chantaje. Yo seguiré, así sea sola, dando esta pelea en el Congreso. Gracias a los ciudadanos por su apoyo”, declaró Miranda tras la conciliación.

“La mayoría de iglesias tiene función social importante, pero hay algunas que no. Se están enriqueciendo y por ley no están pagando impuestos”, añadió sobre el tema, Miranda, en una charla con Blu Radio.

En su momento, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó en la discusión que “no se está votando aquí para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos pastores que se enriquecen. El artículo es claro”.

En su entrevista con la misma emisora bogotana, la congresista por el Partido Alianza Verde reveló que, de acuerdo con cifras entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), algunas iglesias colombianas estarían percibiendo cerca de 15 billones de pesos. “Estamos hablando, por cifras que nos dieron el año pasado en la Dian, de un patrimonio de 15 billones de pesos. Estamos hablando de patrimonio, no de plata que se está revirtiendo”, argumentó.

El impuesto a las iglesias buscaba cobrarles un 20% sobre el impuesto de renta. Con 58 votos a favor y 26 en contra, el Senado decidió tumbar la iniciativa bajo el argumento de la libertad religiosa. Se manifestó que estos lugares trabajan socialmente sin apoyo ni ayuda del estado, y que estos fondos que se recaudan son precisamente para seguir manteniendo sus culturas y tradiciones.

“Aquí nos están diciendo que se gravan impuestos a las iglesias cuando hacen actividades que no son del culto. No es cierto que las iglesias hagan actividades que no son de culto porque es que el culto no es solamente ir a la iglesia a orar, el culto también implica todas las actividades que generan la difusión del mensaje religioso”, señaló la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Este partido político junto con cambio radical, fueron los movimientos que estuvieron en contra, en general, de la reforma, pero, que con este punto se aumentó seriamente el debate, al punto de llamarse herejes y fariseos entre sus colegas.

“Colombia es un país laico, pero no aconfesional y es un derecho humano tener la posibilidad de apelar a la espiritualidad. Como ya lo ha dicho Paloma y Alirio (Barrera), creo profundamente que las iglesias representan una estructura de apoyo social que llegan donde el Estado no existe”, destacó Miguel Uribe.

Para tener en cuenta, este era el artículo 15 de la reforma, que agrupaba a las iglesias y entidades religiosas reconocidas por el ministerio del interior, o la ley, junto con los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos mutuos de inversión, entre otros, los cuales debían tributar, independiente de su actividad o finalidad.





