Pipe Bueno narró su experiencia cuidando a Domenic: ¿cómo le fue?

Pipe Bueno, Máximo y Luisa Fernanda W rodean a Domenic, el nuevo miembro de la familia

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se convirtieron en padres por segunda vez desde hace algunas semanas, por lo que sus seguidores han estado pendientes del comportamiento que ha tenido el cantante con las responsabilidades como padre, si está pendiente de atender las necesidades de su pareja e incluso, si ha sido capaz de cuidar al menor como lo hizo con Máximo, su primogénito.

Su relación es exaltada por varios de sus seguidores, quienes destacan que se han convertido en una de las parejas más estables del mundo de la farándula colombiana, pues han demostrado que lo más importante es la confianza haciendo que tengan una relación sana. Su crecimiento profesional ha estado de la mano, pues juntos crearon su negocio Rancho MX y la influenciadora fue la salvación para el paisa durante la pandemia.

En esta oportunidad, el intérprete de Cupido Falló y Güaro ha decidido compartir con sus fanáticos cómo fue la experiencia cuidando completamente solo a Domenic, puesto que Luisa Fernanda se encontraba cumpliendo unos compromisos laborales que obligaron al cantante a asumir este reto paternal.

Foto: Instagram @luisafernandaw

Cabe mencionar que la llegada de su segundo hijo los tiene emocionados y no han parado de compartirlo en sus redes sociales.

Esta experiencia decidió narrarla a través de sus InstaStories, luego de haber pasado un día completo con Domenic, que logró que su padre reapareciera después de una larga temporada alejado de las redes sociales, todo por atender las necesidades del pequeño a quien no descuidó un solo instante.

“Oigan, hablando la vuelta cómo es, por ejemplo, hoy papá le tocó cuidar todo el día a Domenic. O sea, cuando habló todo el día es todo el día. Sin generalizar, porque después no falta por ahí el papá que se me ponga sensible y se me llene de mocos”, inició diciendo el cantante del género popular.

Pero esto no fue lo único que dijo el paisa, pues señaló que como padre uno debe comenzar a formar parte del crecimiento de sus hijos, porque se es o no se es indispensable en ciertas etapas de la vida.

“Ahora uno como padre es el que se hace o no indispensable en la vida de su hijo y por eso siempre he dicho que lo más importante es que uno empiece a estar. Yo le tengo que agradecer a Lu como ustedes no se imaginan, porque yo no podría ejecutar todas mis labores como lo hago hoy día. Lu, de verdad que mis respetos, es mi complemento y mi mano derecha, de verdad que sin ella la vida serpia muy difícil”, concluyó.

El curioso accidente que sufrió Pipe Bueno con Máximo

En medio de la experiencia de ser padres primerizos, hay algunos que cometen errores a la hora de cuidar a sus hijos e incluso, hay a quienes el cansancio termina por vencerlos y pueden ocurrir “pequeños accidentes” como fue el caso de Pipe Bueno mientras cuidaba a Máximo. Resulta que el cantante debió atender a su primogénito mientras Luisa hacía una diligencia personal.

“Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentito. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, confesó el cantante de música popular.

