Pipe Bueno y Luisa Fernanda W presentaron oficialmente a Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno presentaron oficialmente a su bebé, Domenic. Foto: Instagram @luisafernandaw

El pasado 27 de octubre, los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se llevaron una grata sorpresa con la llegada de su segundo hijo Domenic. El menor por poco y nace el mismo día que su hermano mayor Máximo, quien llegó a este mundo un 28 de octubre de 2020. En ese momento, la pareja guardó reserva sobre la apariencia del pequeño y meses después lo presentaron oficialmente en redes sociales.

“Bueno, como les parece que Domenic ya nació, ¿en qué momento? No sé, fue así súper rápido. Yo estaba tranquila en la casa, de repente sentí que me bajó una agua, le pregunté al doctor, me dijo -vete para urgencias obstétricas- y de una me hicieron cesárea... Gracias a Dios todo salió muy bien”, aseveró la creadora de contenido desde sus InstaStories en la madrugada de este jueves 27 de octubre.

Aunque la empresaria había dejado ver algunas imágenes del menor cuando nació y el médico se lo entregó en sus brazos, existía la incógnita de sus seguidores sobre el parecido que tendría el niño. Las apuestas estaban parejas en redes sociales, algunos apuntaban a que tendría un parecido a su madre y otros señalaron que, en esta ocasión, niño tendría aires a Pipe Bueno.

Hace algunos minutos, la pareja presentó a Domenic en sus redes sociales. Lo hicieron a través de un video en sus respectivas cuentas de Instagram, quien de inmediato derritió de amor a los seguidores de los artistas quienes agradecieron a Dios el poder tener a su segundo hijo entre sus brazos.

“Qué más puedo pedir… Gracias Dios”, se lee en la descripción del video que ya supera los dos millones de reproducciones y alcanza los 460.000 likes. La canción que eligieron para acompañar las imágenes Qué más puedo pedir de Carin León. En el video se puede apreciar que la presentación oficial vendrá con un book de fotografías al pequeño, envuelto en sábanas y plácidamente acompañado por su hermano.

Los comentarios no tardaron en aparecer en la publicación, pues la ternura que irradia el pequeño ha sido reflejada entre las interacciones de los internautas, algunos de los más destacados son: “hermosos”; “morí de amor”; “está bello, están bellísimos todos”; “qué belleza de bebé y los dos juntos, eso es pa’ derretirse”; “qué hermosura, muchas felicidades”; “es un angelito hermoso”; entre otros.

A continuación, las imágenes de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en una sesión de fotos con Domenic y Máximo:

Cómo se porta Pipe Bueno cuidando a su bebé

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores manifestó su curiosidad por saber cómo se portaba el cantante de música popular con las responsabilidades compartidas con Domenic: “¿Pipe se levanta en la madrugada para ayudarte con el baby?”; para aclarar, su seguidor se refiere a Pipe Bueno, pareja sentimental de la también empresaria.

Al respecto, la creadora de contenido resaltó que el cantante de música popular siempre ha cuidado de sus hijos y no se trata de una ayuda que le brinda a ella, sino que dentro de su deber ser como padre simplemente también está el pendiente de sus pequeños. Fue así que desde sus Historias de Instagram contestó:

“Pipe desde que esté en la casa cuida de su hijo, es su hijo. No es que me esté ayudando, son sus hijos... creo que el deber ser es cuidarlos también en la madrugada como la mamá. Claramente, a uno le toca más teso por la lactancia y eso, pero desde que él esté en la casa cuida a sus hijos”.

