Covid-19 en Colombia: del 18 al 24 de noviembre se registraron 2.112 nuevos contagios. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El Ministerio de Salud reportó 2.112 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En la última semana, del 18 al 24 de noviembre de 2022, fueron procesadas 35.968 pruebas, de las cuales 16.075 fueron PCR y 19.893 de antígenos.

El informe de la cartera de Salud y Protección Social también señala que 14 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en la última semana. De esta manera, el país llega a un total de 141.895 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 6.314.769 contagios, de los cuales 2.333 son casos activos y 6.140.834 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 805 contagiados, seguido de Valle del Cauca con 300, y en tercer lugar Barranquilla con 242.

Cabe indicar también que hay 21 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Cesar, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Vaupés.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, con corte al periodo 9 al 15 de noviembre de 2022, se han aplicado en Colombia un total de 89.544.379 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos con el esquema completo de vacunación, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 30.171.491 personas, mientras que 6.659.501 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 14.432.662 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante ese tiempo se aplicaron un total de 62.059 vacunas, de las cuales 10.508 corresponden a la segunda inyección, mientras que otras 2.057 fueron monodosis.

Le puede interesar: Viruela del mono en Colombia: reportan 3.803 casos confirmados

La ‘Perro del Infierno’ está desplazando a las subvariantes del nuevo coronavirus

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia se detectó que está circulando otra subvariente del covid-19: la BQ.1.x, denominada popularmente como ‘Perro del Infierno’. La entidad señaló a través de su cuenta de Twitter que empezó a predominar en el territorio nacional este linaje del nuevo coronavirus sars-cov-2.

“Última actualización. Reporte de #VigilanciaGenómicaINS. Se observa en el último reporte que siguen circulando en Colombia distintas variantes de Ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero estas vienen siendo desplazadas por linajes de Ómicron BQ.1.x (34.6%) (sic)”, escribió el Instituto.

Si bien ‘Perro del Infierno’ tiene un nombre sensacionalista, no produce mayores problemas de salud a los que ya se conocen de la enfermedad y menos para las personas que están inmunizadas. No obstante, por el surgimiento la variante, expertos como Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, aseguran que esta es una prueba más de que la pandemia no ha concluido.

Pese a que sus nombres científicos son BQ.1 y BQ.1.1, su denominación informal surgió en Alemania y a través de redes sociales se popularizó como Hellhound, su nombre en inglés. Con ese nombre se hace referencia al animal mitológico de los antiguos griegos Cerbero, Can Cerbero o Cancerbero, en español, que era un feroz perro de tres cabezas que custodia la entrada al averno, el mundo de los muertos que rige el dios Hades, según la tradición de esa ancestral civilización.

SEGUIR LEYENDO: