Cuáles son las mejores EPS de Colombia, y las menos buenas, según el informe del Ministerio de Salud

Estado financiero de las EPS. Foto:areacucuta.com

De acuerdo con datos suministrados por la Superintendencia de Salud, el Ministerio publicó el estado financiera y la gestión del riesgo de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. La información fueron clasificados en dos grupos, por una parte las del régimen subsidiado, y en el otro régimen contributivo.

En el documento publicado se conocieron los indicadores de 14 EPS del subsidiado, en el que solo Cajacopi y Mutual Ser, son las que cumplen con todas las condiciones financieras: tener un patrimonio adecuado, contar con un capital mínimo para su operación y cumplir con el régimen de inversiones.

Según los datos de Supersalud, hay otras empresas que cumplen parcialmente con los criterios como la Nueva EPS, Comfachocó, la EPS Familiar y Camfaoriente; cumplen con el capital mínimo y un patrimonio adecuado, sin embargo, no con el régimen de inversiones.

“Por considerarlo material de referencia y análisis, compartimos la información actualizada de la situación de las Empresas Promotoras de Salud”, señaló el Ministerio de Salud.

Por su parte, a la entidades que no cumplen con ninguno de los tres criterios, dentro de la lista se encuentran: Asmet S.AS., Ecoopsos, Emssanar, Capresoca, CCF. Guajira y Saviasalud.

Con respecto a las EPS del contributivo, la Supersalud publicó la información con un total de 11 EPS que operan en ese régimen. Con lo anterior, se mencionan cinco de ellas que cumplen con todos los criterios financieros mencionados anteriormente: Aliansalud, Sura, Salud Mía, Sanitas y Salud Total.

Además, se enunciaron dos más, Ccf. Valle y Compensar, que obedecen a dos de las condiciones: el capital mínimo y el patrimonio adecuado. Mientras tanto, EPM y S.O.S. tienen un saldo en rojo y no están cumpliendo con ninguno de los tres indicadores.

Imagen de referencia de usuarios de una EPS. Foto: Colprensa

Vale recordar que, el pasado miércoles 9 de noviembre la ministra de Salud, Carolina Corcho, asistió a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. De acuerdo con la jefe de cartera, la reforma de salud del Gobierno de Gustavo Petro solo comprometería a las EPS y no afectaría los planes de medicina prepagada, los planes complementarios y los regímenes especiales.

“El Gobierno ni va a acabar los servicios complementarios ni esto hace parte de la reforma a la salud”, explicó Corcho durante su intervención. Asimismo, precisó que la iniciativa no plantea acabar con el sistema de salud. “Un Estado no puede vivir sin él y cualquier reforma que se haga tiene que recoger los avances que ha tenido el sistema de salud en Colombia”, agregó.

La reforma a las EPS tiene que ver con las inconformidades de los usuarios. “Vemos cómo se presentan más de 680.000 quejas a EPS por año”, precisó la funcionaria y señaló que el 35 % corresponden a ciudadanos “con riesgos de perder la vida o su calidad”. Por esa razón, el Gobierno de Gustavo Petro se comprometió a “salvaguardar el bienestar y la salud de la población”.

Por su parte, el jefe de Estado sugirió el17 de noviembre que está considerando proponer una reforma a los servicios de seguridad social, como salud y pensiones, para los integrantes de las Fuerzas Armadas del país. El mandatario lo mencionó durante su discurso conmemorativo por los 103 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

El mandatario aseguró que, además de la reforma tributaria, hay otras propuestas necesarias para alcanzar las metas de justicia social y riqueza de los ciudadanos; entre ellas, las de salud y pensiones.

“El objetivo de nuestra reforma de pensiones que comienza el proceso de concertación —porque no queremos leyes impuestas—, que empieza ahora y termina en el mes de febrero, como en salud. Y toda la sociedad colombiana está convocada a aportar en ese proceso de concertación. Los poderosos y no los no poderosos”, detalló Petro.

