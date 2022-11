Viruela del mono en Colombia: reportan 3.803 casos confirmados. (Andina)

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que hasta este lunes 21 de noviembre se han registrado 3.803 casos confirmados de viruela del mono en el país. De ellos, se han recuperado 3.606 personas, que en su mayor parte han sido de la capital (1.848) y Antioquia (1.051).

La entidad podría tener mayores dificultades de seguimiento de los contagios debido a que el 80,6 % corresponde a una fuente desconocida y, según los datos, el 11 % de la población afectada tuvo contacto con aquellos de los que se desconoce el origen de la infección.

Con respecto a los casos importados del extranjero, el 1,7 % de los afectados corresponden a esa causa y el 2,5 % se contagió por algún contacto con ese grupo muestral. Asimismo, el INS está estudiando el 4,3 % de los infectados confirmados, es decir, 163 personas.

Las regiones que registran un mayor número de contagios son Bogotá (1.922), Antioquia (1.097) y Cali (308).

Los demás casos se han presentado en los siguientes departamentos: Cundinamarca (86), Santander (79), Tolima (49), Risaralda (42), Barranquilla (35), Valle del Cauca (28), Meta (27), Caldas (20), Cartagena (15), Quindío (13), Cesar (11), Atlántico (8), Boyacá (7), San Andrés (7), Córdoba (7), Cauca (7), Huila (7), Norte de Santander (6), La Guajira (5), Sucre (3), Santa Marta (3), Casanare (3), Putumayo (2), Nariño (2), Bolívar (2), Caquetá (1) y Guaviare (1).

Según la entidad, en total se han analizado 6.563 muestras por la viruela símica, de las que se han descartado 2.330. Actualmente, el INS está realizando un seguimiento activo a 225 personas.

Si bien Colombia alcanzó 3.803 casos confirmados, los contagios nuevos del 15 al 21 de noviembre fueron 74. En Bogotá se presentaron 18, en Antioquia 26 y en Cali 20. Los demás casos detectaron en los siguientes departamentos: Cundinamarca (2), Tolima (2), Risaralda (2), Barranquilla (4), Valle del Cauca (1), Caldas (2), Cartagena (1), Cauca (1), Norte de Santander (3), Santa Marta (1) y Casanare (1).

Estos son los datos entregados por el INS:

El mayor envío de vacunas contra la viruela símica de América Latina

El pasado 10 de noviembre, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que aún se encuentra en negociaciones para adquirir las vacunas contra la viruela símica en Colombia. Además, destacó que la cifra de dosis sería el mayor envío de biológicos que recibiría un país en América Latina.

“El otro Estado nos ha solicitado que, hasta tanto no se haya completado el memorando de entendimiento, no hacer anuncios porque esto compromete su seguridad nacional”, explicó la jefe de cartera en un debate de control político ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Asimismo, señaló que “cuando ya se concrete” el país conocerá el número de vacunas que recibirá.

Por otro lado, manifestó que “la viruela símica es de importancia, tiene la máxima exigencia en salud pública, pero no se recomienda la vacunación masiva sino a los contactos de personas que tengan contagio”. También pidió prudencia de no estigmatizar a quienes adquieran el virus: “nosotros estamos haciendo una pedagogía sobre prácticas de riesgo y no de población, que pudieran ser estigmatizadas por estos periodos de contagio y enfermedad”.

