A Catalina Maya le pidieron que se tapara en Catar: “Debe de respetar la cultura de acá”

Catalina Maya está en Doha, Qatar, como periodista enviada por la W Radio para aprender sobre la cultura de ese país

La modelo y presentadora Catalina Maya se encuentra actualmente en Doha, Qatar, sede del Mundial del fútbol como realizando contenidos con respecto a la cultura de ese país. En un video publicado en su cuenta de Instagram entrevistó a un personaje que, antes de grabar, le pidió que se tapara un poco.

Después de su salida del reality MasterChef Celebrity, los seguidores de la modelo y periodista no le han perdido pista a la coombiana a través de sus redes sociales y la emisora W Radio. Precisamente, Maya es una de las enviadas especiales de la emisora al Mundial de Qatar, pero la misión de la modelo consiste menos en el fútbol y más en mostrar las diferencias culturales que Colombia tiene con el país anfitrión del encuentro deportivo.

Precisamente, Catalina Maya logró tener una entrevista con un hombre llamado Mohamed Husein, quien le explicó a la colombiana algunos puntos claves de las relaciones entre hombres y mujeres en su país. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista la modelo señaló que tuvo unos momentos incómodos con su entrevistado.

“Mohamed cuando me recogió no dejó que lo saludara de beso y me pidió que me tapara un poco, ¿por qué Mohamed?”, cuestionó la presentadora que, como se ve en el video publicado en su perfil y el de la emisora, estaba utilizando una camisa blanca con mangas largas, pero que además tuvo que ponerse una bufanda amplia en el pecho por la petición del hombre.

Para explicar su petición, Husein señaló que se debía a un sentimiento de vergüenza. “A uno le da vergüenza salir así, yo estoy bien tapado ¿no? Entonces usted también debe de respetar un poquito la cultura de acá”, explicó el hombre.

Catalina Maya entrevistó a Mohamen Husein sobre las relaciones amorosas entre hombres y mujeres en Qatar

Husein añadió que las demás personas de la ciudad, al verlo junto a ella podrían pensar mal de él, debido a la manera tan diferente en que se comportan las mujeres colombianas con las catarís. “Ellos (las demás personas) no saben por qué estás conmigo, van a pensar mal de mi ... es para evitar malentendidos”.

¿Cómo funcionan las relaciones amorosas entre hombres y mujeres en Qatar?

Para iniciar la entrevista, la periodista paisa cuestionó el máxino número de matrimonios que un hombre catarí puede contraer, recordando que en ese lugar es normal que los hombres tengan más de una esposa. “Uno puede casarse hasta con cuatro mujeres, pero hay varias condiciones”.

Sobre aquellos factores que los hombres deben cumplir para poder tener más de una esposa, Husein le explicó a Catalina Maya que “debe de ser justo con todas”. Añadió que un hombre interesado en tener varias esposas debe demostrar ue tiene la capacidad económica de sostenerlas a todas, puesto que en ese país “las mujeres no está obligada a trabajar o traer dinero, el hombre es el responsable del dinero”.

Señaló que en ninguna situación una mujer trabaja, pues antes de casarse el responsable de ella es su padre y luego su esposo, si por algún motivo pierde a su esposo, regresará al cuidado de su padre u otro hombre de la familia en caso de que el papá haya fallecido.

Maya le cuestionó por los tiempos por cada pareja y si convivía en el mismo hogar con las mujeres, a lo e él respondió negativamente. “Muchos piensan mal de nosotros, creen que un hombre duerme con las cuatro mujeres en la misma cama, pero esto no es correcto. Cada una debe tener su propia casa y su propia noche”, detalló.

Sobre la infidelidad, Husein explicó que ellos lo ven más como una traición a las leyes de Alá (Dios) y no como una traición hacia la pareja, por lo que hay un castigo que va desde latigazos o tirarle piedras hasta que muera.

Sin embargo, ese castigo también tiene unas condiciones, “deben haber cuatro testigos que vieron al hombre y la mujer en el momento, vieron al hombre dentro de la mujer, debe de ser claro. Pero esto casi siempre es imposible de conseguir”.

Seguir leyendo