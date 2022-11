‘Falsos Postivos’: el exELN ‘Zarco’ se retractó sobre reclutamientos de víctimas para esa práctica criminal

Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco, a su llegada a Colombia tras ser extraditado de España. (Fiscalía General de la Nación).

Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, se retractó de preacuerdo al que llegó con la Fiscalía General de la Nación donde aceptó que reclutó personas para que militares los asesinaran y luego los reportaran como guerrilleros abatidos en combates, practica criminal que se denominó como ‘Falsos Positivos’, informaron en la emisora La W Radio.

En el mismo, el exsubversivo del ELN estaba dispuesto a purgar una condena de 26 años y ocho meses de cárcel al confesar que entregó 17 personas para que los ultimaran uniformados corruptos que buscaban prebendas dentro del Ejército si demostraban que lograron la mayor cantidad de bajas en las filas de los insurgentes.

A través de un documento que obtuvieron de manera exclusiva en ese medio radial, el abogado defensor del ‘Zarco’, Jhon William Zuluaga, oficializó que desistían de continuar con esa negociación que concretaron con el organismo investigador y se iba a procesar ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima).

La retractación la argumentaron señalando que no tenían claridad sobre las condiciones en que ‘Zarco’ asumía su responsabilidad en los delitos de Homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

“Se suspenda toda actuación con relación al preacuerdo (...) Lo anterior en el entendido que no tiene claro las condiciones de aceptar cargos, no entiende porque recibirá una condena, si lo que ha sido es testigo clave de la fiscalía para seguir el proceso en contra de otras personas y lo que aduce es que la fiscalía le había prometido unos beneficios y no una condena”, citaron en La W Radio del oficio que consiguieron en exclusiva.

Incluso, agregaron en la emisora, el defensor del exguerrillero aseguró que el el abogado de la defensoría pública del caso le dijo que aceptara esa negociación como la planteó la Fiscalía, sin que su defendido conociera sus términos.

“Que porque era lo mejor para él, sin que se midieran las consecuencias de tal preacuerdo. Y como a la fecha no se ha socializado la aceptación o no de los términos del mismo de parte de su Despacho (...) se decidió de parte del procesado, retractarse del mismo, ya que se está en el derecho de afrontar el proceso penal”, resaltaron del documento.

Finalmente indicaron que el próximo jueves 24 de noviembre se convocará a la respectiva audiencia donde se oficializaría el desistimiento.

Luis Jhon Castro Ramírez fue extraditado desde España en septiembre de 2021, luego de ser recapturado por las autoridades de ese país tras la petición que elevó el entonces gobierno de Iván Duque que lo requirió para que respondiera por entregar víctimas para ‘Falsos Positivos’.

En febrero de 2021, el diario El Espectador reveló que desde enero de 2020 las autoridades españolas habían puesto a Castro Ramírez a disposición de la justicia colombiana, después de haberlo capturado meses antes. Sin embargo, no fue recibido por Colombia y lo dejaron en libertad provisional.

Desde que fue capturado se puso a disposición, pero la restricción de vuelos por la pandemia de covid-19 limitó las posibilidades hasta por cuatro meses. Alias El Zarco también logró posponer el proceso con una solicitud de asilo que fue negada después por el Reino de España. Finalmente, a mediados de octubre de ese año, cuando se logró concretar la extradición el gobierno colombiano habría incumplido el acuerdo de trasladarlo al país.

Las culpas se trasladaron de la Cancillería, a la Interpol y al Ministerio de Justicia. Así se pospuso el proceso hasta el pasado 31 de agosto cuando el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, notificó que Consejo de Ministros Español había autorizado la extradición.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española, máximo tribunal del país ibérico, ya había aprobado la extradición del criminal desde inicios de junio. Pero el procesado había interpuesto un recurso de súplica, nuevamente retrasando el proceso, que fue resuelto negativamente. El Zarco estaba próximo a quedar en libertad por vencimiento de términos.

