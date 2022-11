Ya hay fecha para que Luz Fabiola Rubiano comparezca por los insultos racistas a la vicepresidenta Francia Márquez

La Fiscalía abrió una investigación a finales de septiembre por un video donde Luz Fabiola Rubiano hizo comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez. (Colprensa y captura de pantalla)

Las autoridades judiciales en Colombia ya fijaron la fecha para que la ciudadana Luz Fabiola Rubiano comparezca tras ser captada en video profiriendo insultos racistas contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en la marcha en contra del gobierno del presidente, Gustavo Petro, que se realizó el 26 de septiembre.

Tendrá que responder por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado cuando acuda el próximo viernes 25 de noviembre, según informaron en el periódico El Tiempo.

En la Fiscalía General de la Nación anunciaron el 29 de septiembre que le imputarían los mencionados cargos tras la indignación que provocó cuando se conoció la grabación donde tuvo las expresiones contra la funcionaria.

Este caso tuvo una prioridad alta en el organismo investigador donde señalaron en su momento que iniciaban el proceso para sentar un precedente.

“Priorizó los actos investigativos para esclarecer con inmediatez lo ocurrido y enviar un mensaje al país para que estas conductas no se repitan”, expresaron en su momento en el ente acusador.

El medio alternativo Diáspora Social se encargó de difundir una entrevista en que la señalada por racismo insultó a la vicepresidenta y cuestionó su ascenso político en los siguientes términos: ”Y el simio ese, que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando”.

Pero fue más allá, y además de insultar a la funcionaria se refirió de manera desobligante sobre la comunidad afrodescendiente en el país.

”Qué educación puede tener un negro. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?”, quedó de sus palabras en la mencionada grabación.

Para esta ocasión, reseñaron en su momento en El Tiempo, la vicepresidenta decidió no ir a una conciliación con Rubiano, como había hecho con la cantante Marbelle y el representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes, Miguel Polo Polo, que durante la campaña presidencial en el primer semestre de 2022 tuvieron expresiones racistas en contra de Márquez.

“Los consideramos de la mayor gravedad no solo por la afectación que se hace a la persona de la señora vicepresidenta, sino a toda la comunidad afrodescendiente que en ella se ve representada”, afirmó Carlos Hernán Escobar, el apoderado de la funcionaria.

La vicepresidenta indicó en su momento que iría hasta esas instancias porque se tenía que sentar un precedente en el país en contra de la discriminación.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial (...) Que se haga una acusación y que, encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía o el ente juzgador, proceda a tomar el veredicto final de esto proceda e imparta las sanciones que la Ley establece”, manifestó la vicepresidenta colombiana en el canal RTVC.

Incluso el mismo jefe de Estado rechazó esas expresiones de hostigamiento contra la comunidad afrodescendiente en Colombia.

“Este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, afirmó.

Y de hecho la negativa a la conciliación llevó a que estas personas en el país comenzaran a denunciar más en contra de este tipo de actos en su contra al punto de duplicar esas acciones judiciales pasando de 583 procesos por racismo en 2021, a 1.143 en lo que va del presente año.

