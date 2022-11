Comesaña ya tendría remplazo, el Junior quiere a un técnico que está en los cuadrangulares de la liga

El décimo ciclo de Comesaña en Junior solo duró dos meses Foto: Colprensa

El décimo ciclo de Julio Avelino Comesaña en el Junior de Barranquilla fue interrumpido luego de dos meses en los que el cuadro Tiburón, a pesar de los altibajos, logró meterse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor II. El uruguayo, de 74 años, regresó al conjunto Rojiblanco para tomar la vacante del argentino Juan Cruz Real.

El conjunto barranquillero integra el Grupo A junto con Millonarios, Santa Fe y Deportivo Pereira. De nueve puntos posibles, el Junior solo ha sumado uno, producto de dos derrotas frente al cuadro Matecaña y el Embajador, mientras que en su última salida en condición de visitante logró un empate ante los Cardenales.

Semanas atrás se venía especulando sobre el futuro de Julio Avelino Comesaña hasta que este jueves se confirmó que el charrúa no seguirá al frente del Junior de Barranquilla. El club dio a conocer la noticias a través de uno comunicado en sus redes sociales.

“El Club Deportivo Popular Junior F.C. informa que Julio Avelino Comesaña se desempeñó hasta hoy como el Director Técnico de la institución. La entidad agradece y reconoce al profesor Comesaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo....En el corto plazo anunciaremos la decisión del nuevo entrenador en procura de implementar un nuevo proyecto orientado a la participación de los jugadores que integran las Categorías Formativas del club”.

Al tiempo que los rumores crecían sobre la salida de Julio Avelino Comesaña del Junior de Barranquilla, en las últimas horas se viene manejando el nombre del sustituto del uruguayo. El entrenador que quieren las directivas del cuadro Currambero actualmente está dirigiendo en la liga, por lo cual no podrá tomar el equipo de manera inmediata.

Todo indica que una vez termine el campeonato, el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla será Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas, con el que está a un paso de clasificar a su primer final, ya que es líder del Grupo B, con nueve puntos de nueve posibles sin recibir un solo gol.

De hecho, Álvarez se pronunció anteriormente sobre el supuesto interés del Junior de Barranquilla en contar con sus servicios: “Yo no he tenido ninguna llamada. A lo mejor, pero yo desconozco cualquier acercamiento de cualquier equipo. Sí, suena uno, antes de estar en Águilas Doradas. He sonado para varios sin tener equipos, como Medellín, Nacional y Junior. Parezco la novia de todo mundo en ese tiempo y resulta que venían hinchas y me felicitaban, pero resulta que yo no he tenido ninguna conversación.

Así mismo, el extécnico del Independiente Medellín, agregó. Es más, me conocen tanto, que yo ni siquiera contesto el teléfono para esos temas y tampoco conversaría, porque yo tengo un representante y él se encarga de eso. Yo desconozco, pero puede que hayan hablado, no sé. Los directivos del Junior también son muy profesionales.

En la próxima jornada de los cuadrangulares, Águilas Doradas podría volar de manera anticipada a la final del campeonato doméstico si derrota al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Por otro lado, el Junior de Barranquilla, con Arturo Reyes en la dirección técnica, recibirá en el Metropolitano a Independiente Santa Fe.

