El álbum de Panini se pifió: más de la mitad de los jugadores del Mundial Qatar 2022 no aparecen

Panini erró más del 50 % de los jugadores que aparecen en el álbum del Mundial Qatar 2022.

El Mundial de Qatar 2022 está a punto de comenzar en territorio árabe y las 32 selecciones ya empiezan a hacer presencia en el país, pues el mediático evento deportivo iniciará el próximo 20 de noviembre con el partido entre Ecuador y los locales de Qatar, esto desde hace algunos meses ha despertado el fanatismo de los hinchas que esperan no solo el torneo sino también hacerse al álbum de los equipos y las “monas” para completarlo.

Panini, conocido por ser el creador del álbum este año, como todos los años, sacó el librillo para que lo empezaran a adquirir los hinchas del fútbol, sin embargo, con la oficialización de las nóminas que cada nación llevará al torneo se evidenció que habrían un margen de error superior al 50% en los jugadores que seleccionaron como participantes en el certamen.

Algunos errores se dan más por situaciones netamente deportivas como lesiones o bajas por problemas físicos de última hora, lo cual es entendible, pero por otro lado, en selecciones como Ghana o Marruecos, de los 18 jugadores que aparecen en el libro.

Son más de 300 jugadores a los que no acertaron para el Mundial de Qatar 2022 por parte de Panini. Incluso, algunos jugadores fueron omitidos del álbum y participarán en el torneo, solo por nombrar la eventualidad en los equipos latinoamericanos, en Argentina omitieron a Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Exequiel Palacios y Paulo Dybala, entre otros; en Ecuador se dejó por fuera a Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Diego Palacios y William Pacho, etc.

En el caso de México Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez y otros siete jugadores no aparecen en el álbum; Costa Rica no se quedó atrás y entre los 11 jugadores no aparecen en el libro coleccionable se encuentran jugadores como Douglas López, Roan Wilson y Brandon Aguilera.

El tuitero Ienzo Duarte fue quien hizo la clasificación de los nombres que no aparecerán en el álbum pero que sí fueron convocados por sus equipos, dejando al descubierto el gran error de los creadores del álbum.

Tuit sobre los jugadores que no aparecen en el álbum de Panini

Aún así, los aficionados al balompié no parecen prestarle mucha atención a esto en particular, pues lo que más esperan es que se dé el pitazo de inicio del Mundial Qatar 2022, en donde selecciones como Argentina y Brasil van como favoritas a quedarse con el título, sin embargo, no será tarea fácil teniendo en cuenta que en Europa hay naciones como Francia, Alemania y otras pocas, con grandes posibilidades de llevarse el trofeo a casa.

Por ahora el error de Panini ya resulta imposible de solucionar y habrá que esperar hasta el siguiente mundial que se hará entre Estados Unidos, Canadá y México para volver a tener el álbum ojalá con menos errores pues muchos coleccionistas buscan llenarlo para tener el recuerdo de los jugadores que estuvieron en esta ocasión.

