River Plate quiere que Juan Fernando Quintero se quede, confirmó Francescoli

Francescoli habló sobre el futuro de Juan Fernando Quintero. Foto: AFP

No han sido días fáciles en River Plate. La salida del mítico entrenador Marcelo Gallardo tras nueve años al mando del equipo de la banda cruzada y luego de haber conquistando tres Copa Argentina, Dos Supercopa, un Trofeo de Campeones, una Liga, una Copa Sudamericana, dos Copa Libertadores, dos Recopa Sudamericanas y una Suruga Bank; ahora también se suma la incertidumbre por el futuro de Juan Fernando Quintero.

El volante colombiano es uno de los jugadores más queridos por la afición millonaria y su anotación en la final de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors en el Bernabéu es, para muchos, el gol más importante en la historia de River Plate. Sin embargo, ahora una de las grandes inquietudes que surgen es sobre el futuro del futbolista, los pretendientes tocan a su puerta y los seguidores del club confían en que no seguirá con la banda cruzada un tiempo más.

Tras culminar la era de Marcelo Gallardo en River Plate se empieza a escribir una nueva historia en el equipo argentino, la cual inició con la llegada del exjugador Martin Demichelis como entrenador del equipo. Su llegada supone una serie de cambios tanto en el esquema táctico del equipo, como en la plantilla y uno de los nombres que sale a flote es el del ‘10′ colombiano.

El próximo 31 de diciembre vencerá el contrato de Juan Fernando Quintero y es uno de los jugadores que están siendo estudiados por los directivos y ahora, de acuerdo al entrenador, se tomará una decisión con respecto a su futuro. Una renovación o un nuevo club. El mediocampista ha manifestado que su intención es seguir en el Millonario, no obstante surgen algunos rumores de clubes que estarían interesados en él. Brasil, Estados Unidos y México, los posibles destinos.

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, envió un mensaje de tranquilidad para los aficionados con respecto a la situación de Juan Fernando Quintero. Además el directivo se refirió a cuáles serán los objetivos con respecto a la actual plantilla y las posibles incorporaciones para la siguiente temporada. En charla con Radio La Red, Francescoli disipó los rumores y fue contundente con respecto al futuro del colombiano.

El colombiano junto a Phil Neville en el Inter de Miami. Foto: Selección Colombia

“Nuestra idea es que (Juan Fernando) Quintero siga en el club. El plantel que está, sigue el año que viene, pero queremos sumar algún refuerzo importante para 2023″, aseguró el directivo de River Plate refiriéndose al futuro de la plantilla para la siguiente temporada.

Actualmente el mediocampista se encuentra concentrado con la Selección Colombia para enfrentar a Paraguay en un duelo amistoso en Estados Unidos. Allí tuvieron la oportunidad de realizar unas prácticas en el centro deportivo del Inter de Miami, club que pertenece a la MLS. En las redes sociales el club y la selección compartieron una imagen en la que aparece el colombiano junto a Phil Neville, entrenador del equipo.

Esto hizo que muchos hinchas de River prendieran sus alarmas y le pidieron al colombiano que renovara con River Plate y que no se marchara del club. Algunos mensajes de los usuarios señalaban que, “No me gusta que Juanfer esté ahí, ojalá no se vaya de River”; “Juanfer no me hagas esto”; “Ni se te ocurra Neville”, “Juanfer salí de ahí por favor”.

