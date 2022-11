‘Cómplices del narcodictador Maduro’: Iván Duque arremete contra quienes apoyan los diálogos en Venezuela

Iván Duque critica los diálogos entre el régimen venezolano y la oposición. (Reuters)

El expresidente Iván Duque salió al paso, respecto al tema de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, esto, luego del llamado de atención por parte de varios líderes de la región, incluyendo a Gustavo Petro. Para Duque, hay incertidumbre sobre estos diálogos, además envío varias recomendaciones a tener en cuenta.

En su trino, dejó en entre dicho los diálogos que se van a desarrollar en territorio mexicano, asegurando que en la mesa se sentarán, por un lado, lo denominó Resistencia Democrática y por el otro la dictadura, haciendo referencia directa al criticado Nicolás Maduro Moros.

Dentro de su contundente mensaje, Iván Duque explicó que era necesario iniciar por la liberación de los presos políticos que hay en Venezuela. Cabe resaltar que, diferentes líderes de dicho país han denunciado constantes retaliaciones y seguimientos en el marco de su proyecto de campaña opositora.

Asimismo, resaltó la necesidad de realizar las elecciones presidenciales lo más pronto posible, recalcando que estas debían ser libres. Es importante tener en cuenta que, Nicolás Maduro se ha mostrado confiado en siempre que se le pregunta del tema, e incluso, ha dicho que se irá con tranquilidad ante una eventual derrota.

De igual forma, exigió que en caso de realizarse algún tipo de comicio electoral, debe haber observación internacional, que realice un arduo seguimiento a este proceso. Es importante tener en cuenta, que la veeduría internacional busca garantizar la transparencia de las elecciones.

El sablazo a Nicolás Maduro no pudo faltar, pues de manera contundente expresó que el mandatario venezolano no podía ser candidato nuevamente. Claro está que, esto podría no generar mayores problemas para el chavismo, pues la carta de candidatos sería amplia, incluso por el caso de Diosdado Cabello.

Catalogando como una trampa, señaló que los diálogos serían una trampa si no se cumplen unos mínimos vitales en el contexto democrático, además destacó que en este engaño caerían quienes apoyen el diálogo, asegurando que son cómplices e ingenuos ante las maniobras que ejecuta Nicolás Maduro, además, Duque puntualizó que este era narcotraficante y dictador.

Esto dijo Iván Duque:

Los tales “Diálogos en México” entre la Dictadura y la Resistencia Democrática deben centrarse en:

1. Libertad inmediata de los presos políticos

2. Elecciones Presidenciales Libres ¡ya!

3. Garantías y observación internacional estricta

4. El Dictador no puede ser candidato

5. Plan de reconstrucción de Venezuela. Sin esos elementos, los tales “diálogos” serán otra trampa del Narco Dictador Maduro con la complicidad e ingenuidad de otros.

Iván Duque critica los díalogos en México.

Es importante tener en cuenta que, uno de los principales líderes de la reanudación de estos diálogos es el presidente Gustavo Petro, quien dio a conocer varios puntos fundamentales para un proceso armonioso.

“En la mesa donde el gobierno francés, noruego, argentino, venezolano y la oposición venezolana intervienen para revitalizar la mesa de México y el acuerdo político venezolano Propuse desbloqueo y amnistía general y un pacto de convivencia para las elecciones y después de ellas”, citó el mandatario nacional.

Este tipo de situaciones han sido reiterativas, y aunque el expresidente Duque no ha sido enfático en arremeter contra Gustavo Petro, pero las sátiras han sido evidentes de manera eventual.

