Margarita Rosa de Francisco criticó a las iglesias cristianas y apoyó la creación de nuevos impuestos: “Va a tocar que pongan plata en esta vaca”

La reforma tributaria fue aprobada tras los dos debates en las plenarias de Senado y Cámara, sin embargo, hay muchos detalles por ultimar para que esta pase a ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. El impuesto a las iglesias es uno de los puntos álgidos y que más controversia ha generado en las últimas semanas, para algunos necesarios, para otros es casi un sacrilegio.

La actriz y presentadora de televisión, Margarita Rosa de Francisco, dio su opinión con respecto a gravar las iglesias en la reforma tributaria y como se ha vuelto costumbre en los últimos meses, algunos de sus comentarios no fueron bien recibidos por algunos sectores de la sociedad que la criticaron. Para ella, es necesario que algunas de las iglesias “pongan plata en esta vaca”.

En sus redes sociales Margarita Rosa de Francisco ha realizado varios comentarios políticos, muchos de ellos a favor del gobierno de Gustavo Petro y de las iniciativas de los partidos de gobierno, incluso eso la ha llevado a tener algunos cruces de palabras con otras figuras públicas como fue el caso de la modelo, empresaria y DJ, Natalia París.

Con respecto a los impuestos a las iglesias, algo que muchos miembros de la oposición al gobierno de Petro se oponen contundentemente, Margarita Rosa de Francisco dio su opinión al respecto y afirmó en un trino que, “las Iglesias cristianas oran mucho por los pobres. No ha servido. Va a tocar que pongan plata en esta vaca”.

La actriz y presentadora citó un comentario realizado por la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien es una de las grandes voceras de la propuesta que busca gravar las iglesias, en donde afirmó que hubo varios pastores “haciendo lobby” en el Congreso de la República.

“Estoy viendo un desfile de pastores haciendo lobby en el Congreso por mi impuesto a las iglesias. Le pido al Gobierno de Gustavo Petro respalde mi iniciativa, la cual fue aprobada en la Cámara, y cuenta con un GRAN respaldo ciudadano. Demostremos que somos el CAMBIO!”, aseguró la parlamentaria en sus redes sociales.

La congresista de la Alianza Verde pidió a las personas que votaron “por el cambio” en las pasadas elecciones para que apoyen su iniciativa que busca gravar a las iglesias.

“A los que votamos por el cambio en este país, les ruego me ayuden pidiéndole al Gobierno el respaldo a mi iniciativa de impuestos para las iglesias. ¡Se encuentra en la conciliación y a un paso de ser ley!”, aseguró.

Margarita Rosa de Francisco y la tributaria de Petro

La actriz es una de las figuras públicas que más ha resaltado la gestión que viene realizando el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Sobre la reforma tributaria, De Francisco afirmó que su asesor financiero le advirtió de las repercusiones que tendrá esta forma de recaudo en sus finanzas, sin embargo resaltó que le “toca responder” por sus cosas en Colombia.

“Ayer mi asesor financiero me dijo: “la reforma tributaria te va a doler”. Es que me toca responder por mis cosas en Colombia, no en Estados Unidos. Para los que creen que desde acá “ser comunista es muy fácil”, aseguró Margarita Rosa de Francisco en sus redes sociales.

