Natalia París volvió a criticar a Margarita Rosa de Francisco por su postura política: “Usted se gano el rechazo de más de media Colombia”

La actriz tuvo un cruce de palabras con la modelo y Dj. Fotos: Margarita Rosa de Francisco (Twitter) / Colprensa

La actriz Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras públicas que más influencia tuvo durante la pasada campaña electoral debido a su apoyo al en ese entonces candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Sus comentarios políticos no han pasado desapercibidos y gracias a esto ha sido criticada por varios usuarios, incluso por otras figuras públicas como es el caso de la modelo y DJ, Natalia París.

Aunque hace algunas semanas tuvieron un cruce de palabras en las redes sociales y París llamó a la reconocida actriz colombiana, “comunista”, esto no terminó ahí, ya que recientemente un mensaje de la también presentadora dirigido al periodista Daniel Samper Ospina, fue contestado por la modelo paisa, quien aseguró que ella “se ganó el rechazo de media Colombia” por sus posturas políticas.

De Francisco utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al periodista y escritor, en este cuestionó, “¿por qué hacer eco a la banalidad y reduccionismo”, además resaltó algunas de las labores que se vienen desarrollando en “materia de economía solidaria” y “conciencia de la emergencia climática” en el gobierno de gustavo Petro.

“(...) ¿Por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo de los opositores que están claramente haciendo campaña para invalidarlo y así volver al país guerrerista? Me preocupa que lo hagas con tanta frecuencia. Me confunde mucho leerte (...) está llamando la atención en todos lados sobre lo valiosos que somos como reserva de vida para el planeta. Claro que podemos ser una potencia mundial de la vida y no del narcotráfico”, aseguró Margarita Rosa de Francisco en sus redes sociales.

La actriz, quien es una de las seguidoras del gobierno de Gustavo Petro, también resaltó que, “eso implica hacer y decir cosas nunca antes planteadas desde un conocimiento profundo del país que este presidente tiene. Cosas que escandalizan y dan miedo porque desafían un orden mundial completamente absurdo (...) creo que para Latinoamérica es un momento de oro para plantearle todas esas inquietudes a quienes históricamente han vivido de la miseria de sus colonias y de países que ellos han ayudado a empobrecer con sus guerras y saqueo sistemático”.

Natalia París y Daniel Samper responden a Margarita Rosa

La modelo. empresaria y DJ, Natalia París, respondió a los comentarios realizados por Margarita Rosa de Francisco en sus redes sociales y se mostró en contra de muchas de las cosas que dijo con respecto al gobierno de Gustavo Petro, incluso señaló que la actriz “se gano el rechazo de más de media Colombia” por sus posturas políticas.

“No mija, usted se gano el rechazo de más de media Colombia que la quería por ser la mencha. El permiso a los bandidos para seguir delinquiendo nuca será aceptada por un país que ha sufrido tanto miedo. Colombia rechaza la violencia, el odio a la clase trabajadora y pujante”, afirmó París en su cuenta de Twitter.

Ante esto, Margarita Rosa de Francisco le respondió y dijo, “menos mal ya no soy La Mencha, un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso”.

El periodista y escritor, Daniel Samper Ospina, también se refirió a la mención en las redes sociales y afirmó que, “cuando digas nos vemos como amigos que somos y me explicas por qué te parece banal que haga sátira con el gobierno de Petro y no con el de duque, santos, uribe (o cualquiera, como lo he hecho): satirizo el poder, más allá de quien lo ocupe; no hacerlo me convertiría en militante”.





Y añadió que, “comparto varias causas de Petro pero, como cualquier político, da papaya y pienso seguir burlándome de esos excesos con chistes que me produzcan gracia a mí (que quizás no serán los mismos que te la produzcan a ti, porque así es el humor). Abrazos cariñosos”.

Muchos usuarios en las redes sociales respondieron negativamente a los comentarios de las tres figuras públicas, algo que rechazó la actriz: “qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a Natalia París. Ella no fue ofensiva con su comentario. Daniel Samper me ha contestado respetuosamente. Es todo lo que necesitamos. Que sobre los temas que van saliendo se pueda reflexionar”.

