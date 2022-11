Margarita Rosa de Francisco y su petición al papa Francisco sobre la participación de mujeres en la Iglesia católica

La actriz le pidió al sumo pontífice participación para las mujeres en la Iglesia que el argentino preside desde 2013. Foto: Archivo Infobae.

En las últimas horas la talentosa y polémica actriz, presentadora y estudiante de filosofía Margarita Rosa de Francisco ha sido noticia luego de que, en su cuenta de Twitter, le enviara un mensaje al papa Francisco sobre el rol de las mujeres en la Iglesia católica.

Todo comenzó cuando el sumo pontífice publicó, el pasado 27 de octubre, en su cuenta de Twitter, un mensaje sobre la importancia del mujeres en la iglesia que él preside desde 2013.

“A las mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¡Cuántas elecciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones! Comprometámonos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas”.

Hoy, tres días después de la publicación del argentino, la actriz participó en la discusión citando el tuit del papa, en el que le pidió, palabras más palabras menos, que las mujeres también pueda acceder al cargo que Jorge Mario Bergoglio, (nombre secular del papa) ostenta desde hace nueve años.

“Entonces que haya papisas, señor papa”, fue el corto pero contundente mensaje de la afamada actriz y polémica tuitera.

Imagen: Captura Twitter.

Margarita Rosa de Francisco y Dios

Vale recordar que la actriz ha manifestado abiertamente que no cree en Dios, al que le ha dedicado varios tuits.

“Si Dios es Dios, Él no se ofende si se le insulta. Un Dios que se ofende por la estupidez humana es un Grandísimo Idiota”, publicó el 26 de diciembre de 2020.

“Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué eso que nombran con mayúsculas como “Dios”. Sólo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas”, escribió el 15 de abril de 2021.

En otro de sus tuits, la actriz escribió: “afortunadamente no creo en su dios inmundo” citando un trino de una usuaria en el que la señala, junto al caricaturista Matador, de drogadictos: “Matador y Margarita rosa igualitos con la cabeza x la droga sin valores blasfemos están poseídos por el demonio por eso este mundo está como está aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura (sic)”.

En otro trino, este del 16 de junio de este año, la actriz le dice a sus seguidores: “Gente: no se desgasten con Dios que al tipo (Él es hombre) le importamos un bledo”.

La actriz, que ve con buenos ojos el gobierno de Petro, no desaprovecho el encuentro del entonces candidato presidencial con el papa Francisco para criticar a los creyentes de derechas: “me imagino que a los cristianos de derecha (¿y a los de centro?) que creen en el papa como representante de Dios en la Tierra les toca tragarse el sapo de verlo reunido con Petro”.

Como es sabido, Margarita Rosa de Francisco lleva un par de años estudiando filosofía, por lo que también en su cuenta de Twitter lleva una suerte de registro de sus lecturas y reflexiones. En uno de estos tuits, la actriz habló del Dios de Baruch Spinoza (filósofo neerlandés del siglo XVII):

“El Dios de Spinoza me tiene cautivada porque no es misericordioso ni sentimental ni caprichoso ni vengativo ni magnánimo ni generoso ni ama ni odia. Está bueno esto de buscar a Dios en La Ética y no en La Biblia. Ya casi lo encuentro, me faltan dos páginas”, escribió el pasado 10 de abril.

En otro de sus tuits, la actriz y estudiante de filosofía, también se refirió al caso de plagio que protagonizó la exrepresentante a la Cámara Jennifer Arias el año pasado. En esta oportunidad la también presentadora escribió:

“Estos berracos corrompen hasta al mismo Dios en el que creen”, tuiteó citando a Arias que escribió “No importa cuánto los juzguen, recuerden que al final solo Dios y ustedes mismos serán sus jueces”.

Finalmente, en octubre del año pasado la actriz escribió: “podría creer en un dios que no forme parte de la conciencia humana”.

