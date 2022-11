Margarita Rosa de Francisco criticó su apariencia física en ‘Café, con aroma de mujer’

Margarita Rosa de Francisco señaló que tenía cara de papa cuando grabó 'Café con aroma de mujer'.

A las noches del prime time del Canal RCN llegó la producción nacional Café, con aroma de mujer, la primera adaptación, que se presentó meses después de su remake con Laura Londoño y William Levy como protagonistas. En esta oportunidad, los televidentes pudieron recordar la versión en la que participaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

Esta sigue dominando la franja de las noches en las que, al parecer, Caracol no logra despegar vuelo con los nuevos estrenos y haciendo que aquellos fanáticos que vieron esta primera versión recordaran el porqué del éxito de la producción en la que la Gaviota enamoró con su voz a millones de televidentes de la época.

La belleza de los protagonistas ha sido exaltada en redes sociales, a tal punto que le recordaron a la exreina que cuando formó parte del elenco de la obra de Fernando Gaitán apenas rondaba los 29 años y Guy Ecker, que dio vida a Sebastián Vallejo, pasaba los 35 años.

Por tal razón, a través de su cuenta de Twitter escribió un trino que generó todo tipo de comentarios. Afirmó que: “Yo en Café tenía como cara de papa”. Y es que en esta producción los televidentes han recordado cómo lucían otras estrellas de la televisión colombiana como la fallecida Dora Cadavid, Amparo Grisales, Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Guillermo Vives, entre otros.

Margarita Rosa de Francisco se autocriticó por su apariencia en Café, con aroma de mujer. Tomada de Twitter @Margaritarosadf

Y es que no es la primera vez que la exreina comparte un trino que divide las opiniones con respecto a su imagen, ya que en repetidas ocasiones sus seguidores le han recordado su paso por el Concurso Nacional de Belleza y le dicen que gracias a su belleza logró destacar en el mundo del entretenimiento nacional. Sin embargo, también ha señalado que este tipo de afirmaciones no son del todo ciertas y responde los ataques de sus detractores.

Por esta razón, posteriormente compartió otro trino en el que indicó que cuando participó en el Señorita Colombia, un hombre se atrevió a gritarle que por su apariencia física no clasificaría entre las finalistas:

“Cuando fui ‘Señorita Valle’ (1984), en Cartagena, mientras me bajaba del bus en el que veníamos, un tipo me gritó: ‘usté con esa cara de papa no va a quedar de nada’. Yo ya lo había pensado antes (lo de la cara de papa)”.

Esto respondió Margarita Rosa de Francisco recordando que su paso por el Concurso Nacional de Belleza. Tomada de Twitter @Margaritarosadf

Molestia por decisión del Canal RCN de recortar ‘Café, con aroma de mujer’

Aunque los dos primeros capítulos transmitidos en las noches lograron emocionar a los televidentes al ver a la famosa actriz y presentadora en los zapatos de ‘Gaviota’, la recolectora de café que se enamora de Sebastián Vallejo (Guy Ecker) hijo de una de las familias más poderosas en el Eje Cafetero. Hay quejas por la edición de la producción.

En redes sociales, más allá de hacer tendencia a la producción y a su protagonista, los televidentes expresaron su molestia al canal por recortar pedazos importantes de los dos primeros capítulos de la producción. La indignación fue tal que la misma Margarita Rosa de Francisco se unió a las voces de protesta.

“Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer. Ojalá la dejaran quieta”, escribió la protagonista de la telenovela y mencionó al canal de televisión.

En los comentarios, algunos internautas estuvieron de acuerdo con la famosa presentadora, pero hubo quienes señalaron que una de las razones por las que le canal podría estar haciendo esa edición —además de adaptar la historia a una época en la que se prefieren contenidos frescos y rápidos— es porque Margarita Rosa se ha convertido en “un mal referente para los colombianos” por sus posiciones políticas expresadas públicamente.

