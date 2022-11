Erika Zapata reveló que se ha sentido intimidada por las críticas en redes sociales

Erika Zapata abrió su corazón con sus seguidores y reveló que las críticas la han afectado emocionalmente en repetidas ocasiones

Las redes sociales se revolucionaron cuando cierto día en una de las emisiones de Noticias Caracol, apareció una corresponsal de Antioquia que responde al nombre de Erika Zapata. Su particular acento, la forma en que presentó la información de esta región del país y su principal ciudad, Medellín, llamó la atención de quienes la vieron por primera vez y la hicieron viral.

Twitter fue una de esas primeras plataformas digitales en la que la paisa recibió cientos de halagos de quienes vieron la repetición del noticiero y destacaron que su acento, ese que algunos llamarían “arrastrado” o como ella lo ha mencionado en repetidas ocasiones “paisa del campo y a mucho honor”, hicieron que destacara entre otros presentadores.

Sin embargo, también hubo quienes no compartieron del todo que la joven comunicadora social estuviera presente en el informativo de Caracol, pues consideran que no tenía un acento neutro y dejaba mucho que pensar de la capacidad de Zapata, incluso hubo quienes la criticaron porque afirmaron que posiblemente no habría pasado por una universidad.

En vista de toda esa situación, recientemente Erika Zapata reaccionó en sus redes sociales a través de un trino en el que confesó que las críticas que recibe constantemente le terminan afectando emocionalmente.

“A veces uno se muestra fuerte, pero hay momentos difíciles. Me da duro tantas críticas por mi voz. Más aún que lo hagan otras mujeres y hasta colegas de otros medios. Entiendan que somos diferentes, que la calidad de ser humano no la determina lo superficial”, escribió la periodista a través de su cuenta de Twitter.

Erika Zapata confesó que ha sido blanco de críticas y eso hace que le afecte emocionalmente en su trabajo. Tomada de Instagram @ericayasmin4

Le puede interesar: Con recolecta de firmas pretenden sacar a Marbelle del programa ‘La descarga’: aseguran que no debería estar en la televisión por sus comentarios racistas

Los comentarios de respaldo no tardaron en aparecer y sus seguidores dejaron algunos mensaje de apoyo en los que le piden que no cambie su estilo, además, que no preste atención a este tipo de señalamientos que hacen a quienes no les gusta.

“Sé que va a llegar lejos. Se lo dice una voz con experiencia. Estudie mucho, lea, infórmese siempre y no deje de ser Usted misma. Reciba consejos bien intencionados. Y trabaje lo que piense que deba corregir, sin dejarse afectar, por tanto desocupado que hay en esta red”, le escribió una de sus seguidoras.

Otro comentario vino de parte de su colega Vanessa de la Torre, quien le dijo que la clave de su éxito está en eso que la periodista hace cada vez en su trabajo: “ser y hacerlo distinto”.

La anécdota de de Erika: “De todos los trabajos me echaban”

Los posts más recientes tienen relación con una entrevista que le realizó el comediante ‘Suso’ en su ya conocido programa ‘The Suso’s show’. Allí, Zapata fue la protagonista y no desaprovechó para contar varios secretos de su vida profesional, antes y después su gran salto al canal.

Primero, contó cómo fue su llegada a Caracol, confesando también que no duraba mucho tiempo en los lugares donde había trabajado antes.

“Fue una locura porque a mí de todos los trabajos me echaban (…) y me dije ‘pues nos morimos y nada nos llevamos, así que vamos a hacerle por aquí’”, refiriéndose a la reportería hecha en su nuevo trabajo. También dijo que al principio tenía dudas sobre el estilo que adoptaría para narrar las noticias.

Por otra parte, confesó el drama que tuvo que vivir, pues a pesar de querer ser periodista desde su infancia, mucha gente le decía que su estilo no encajaba con los tradicionales.

SEGUIR LEYENDO: