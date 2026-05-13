Álvaro Uribe arremetió contra Iván Cepeda y comunidades indígenas del Cauca: “Aburridos por la dictadura de Petro-Cepeda-CRIC”

El exmandatario y dirigente político antioqueño inició desde muy temprano su jornada del miércoles 13 de mayo de 2026 con varias publicaciones desde su cuenta de X - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @AlvaroUribeVel/X | @gustavopetrourrego/IG | Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC/Facebook

En medio de su correría en la antesala de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a apuntar contra el jefe de Estado, Gustavo Petro.

Pero en esta ocasión también se enfiló contra el aspirante a la Presidencia por la coalición del Pacto Histórico: Iván Cepeda; además del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

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Esto ocurrió dio luego de que el exmandatario antioqueño y líder natural del Centro Democrático, y que apoya a la candidata Paloma Valencia, publicó un mensaje en su cuenta de X la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, con lo que fue un evento que sostuvo en la capital del país.

“Bogotá. Reunión con compatriotas indígenas del Cauca, aburridos por la dictadura de Petro - Cepeda - El CRIC”, inicia el mensaje del expresidente Uribe, que al final señaló que esta fue la principal conclusión con los ciudadanos que se reunió: “Quieren respeto a todas sus culturas, libertad y seguridad. No pueden aparecer en fotos ni en videos porque están amenazados”.

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El expresidente Uribe arremetió contra Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Cric - crédito @AlvaroUribeVel/X

Elecciones presidenciales: Álvaro Uribe Vélez denunció situación irregular en el Cauca

El mismo miércoles 13 de mayo, y a menos de 20 días de la celebración de los comicios electorales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a través de su cuenta de X presuntas presiones e irregularidades en el departamento del Cauca.

Allí, y según afirmó el exmandatario, grupos armados ilegales estarían constriñendo a la población para favorecer la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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Uribe advirtió sobre la supuesta injerencia directa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de varias facciones de las disidencias de las Farc, entre ellas la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen fuerte presencia en diferentes regiones del Cauca, y que son brazos armados de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

“Paloma es caucana. El drama de su tierra hoy en el sur y en otras regiones del departamento, hoy acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, indicó el expresidente en la grabación, haciendo referencia a Paloma Valencia, la candidata y senadora del CD que es oriunda de esa región.

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Uribe pidió prestar atención a lo que, según información que le llegó a él, viene ocurriendo en el departamento del Cauca - crédito @AlvaroUribeVel/X

Señales de manipulación electoral: la denuncia de Álvaro Uribe Vélez

El dirigente político antioqueño fue más allá al asegurar que las presiones no se limitan a la coacción verbal, sino que en varias veredas se estaría llegando al extremo de manipular directamente el proceso electoral.

“En muchas veredas como Bilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”, sostuvo Uribe.

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Esta denuncia vuelve a poner en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso electoral en zonas de alta presencia armada, una situación que ya había sido evidenciada por parte de la Defensoría del Pueblo días antes de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, que se llevó a cabo el domingo 8 de marzo.

Según el expresidente, la gravedad de estos hechos amerita una respuesta inmediata de las autoridades electorales y de los organismos de seguridad del Estado.

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Por tal razón, Uribe pidió que se mantenga una “especial vigilancia en esa zona del país para evitar posibles fraudes en la jornada del 31 de mayo”, fecha de la primera vuelta presidencia (en caso de una segunda, será el domingo 21 de junio de 2026).

Adicional a todo lo anterior, el departamento del Cauca ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en la historia reciente del país.

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La presencia de estructuras ilegales y la violencia política. supone un riesgo persistente de que los grupos armados incidan en los procesos democráticos, ya sea a través de amenazas, cooptación de líderes comunitarios o directamente interviniendo en la logística electoral.

El exmandatario apuntó contra varios frentes y columnas de las disidencias de las Farc bajo órdenes de Iván Mordisco - crédito @AlvaroUribeVel/X

Y es que en repetidas ocasiones, organizaciones sociales y de derechos humanos han advertido sobre el clima de intimidación en el territorio, especialmente durante épocas electorales.

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No obstante, desde la Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral (MOE) se ha resaltado la preocupación por la situación en regiones de alta conflictividad y han instado a reforzar la presencia institucional y el acompañamiento internacional en los comicios.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia específica de Uribe, pero se espera que la información sea verificada y, de ser necesario, se adopten medidas para garantizar la transparencia y legitimidad de la jornada electoral en el Cauca y otras zonas críticas del país.