Con recolecta de firmas pretenden sacar a Marbelle del programa ‘La descarga’: aseguran que no debería estar en la televisión por sus comentarios racistas

Marbelle es una de las celebridades colombianas más polémicas de las redes sociales. Sus comentarios han generado, en varias ocasiones, que su nombre termine involucrado en largas polémicas. Recientemente, a pesar del desagrado que sienten algunos ciudadanos hacia ella, fue invitada a participar del nuevo concurso de talentos musicales del Canal Caracol ‘La Descarga’. Al lado de Santiago Cruz, Maía y Gusi, la intérprete de ‘Collar de perlas’ es una de las jurados del formato. A tan solo días de su estreno, ya son más de 24.000 las personas que buscan que salga del programa.

La ciudadanía creo una petición en la página change.org titulada: “Que Marbelle no esté en La Descarga de Caracol Televisión por sus comentarios racistas”. El documento, que ha recibido el apoyo de miles de personas, recuerda lo sucedido entre la cantante y la actual vicepresidenta del país, Francia Márquez, a quien se refirió como ‘King Kong’.

“Con su ejemplo enseñó a sus seguidores a hacer mofa de nuestra Vicepresidente por su pertenencia étnica. Rechazamos que una persona así pueda entrar a los hogares de los colombianos a través de la pantalla de televisión y hacemos un llamado al presidente de Caracol Televisión para que impida que el programa “La Descarga” cuente con su participación”, se lee en el documento en el que se argumentan los puntos por los cuales Marbelle debería salir del programa.

En una entrevista con El Colombiano, Marbelle aseguró que para ella este programa “es un reto en el que me siento cómoda con la música, en el que me reconecto con lo que me gusta, La Descarga me llevó a reversar decisiones que por cosas de la vida había tomado en vida, así que hacer parte de este proyecto es un reto, porque es distinto, tiene una nueva energía, con cuatro grandes mentores, con críticas constructivas. Venimos de una onda de concursos musicales y acá vamos a ir un poco más allá, porque como mentores vamos a convivir con ellos, vamos acompañarlos en esa preparación en un campamento musical”.

“Somos cuatro personas absolutamente distintas, que nos conocemos de toda la vida, que hemos vivido procesos distintos y es bonito encontrarse con los amigos cuando uno ya está grande, en otro proceso de la vida, en el que ya no estamos buscando ese reconocimiento, sino que cada uno ya lo ha logrado. La clave es aplicar toda nuestra experiencia en los sueños de otra persona es maravilloso”, dijo a ese medio de comunicación sobre sus colegas.

Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento en Caracol Televisión, habló con el diario El País acerca de la contratación de la polémica cantante y destacó que: “No nos interesa el tema político. Lo de ella irse del país levantó una polvareda grande, así que retomamos su frase de irse, pero creo que le interrumpimos el viajecito (...) Ella, vocalmente, es una mujer fuera de serie, encanta con su voz, y queríamos tener a una artista de género popular”.

En el programa habrá 91 participantes que, previamente, han estado en otros concursos musicales de Caracol Televisión, como A otro nivel, Yo me llamo y La Voz. El programa cuenta con la participación de Jessica Cediel y Carlos Calero como presentadores. Fue el pasado 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, cuando salió al aire la nueva apuesta de Caracol Televisión, La Descarga, “un programa musical que además hará que sus participantes vivan juntos y muestren su talento para la convivencia”.

"Este reality es más que un juego, por lo que el reto de cantar con su equipo lo describe como energía pura. Música, talento y convivencia ¡esto se va a poner bueno!", describe el Canal Caracol sobre el programa nuevo.





