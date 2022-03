Chocaron a la periodista Érika Zapata, tres meses después de estrenar carro

Érika Zapata, conocida por su auténtico acento paisa, bromeó con la plataforma para adultos. Foto: Twitter de Érika Zapata

La periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata, se ha dado a conocer en el país tras ponerle su propio estilo a los informes que hace para el noticiero, destacando por su marcado acento paisa. Además de esto, en redes sociales ha sorprendido mostrando los esfuerzos propios y de su familia para lograr ser profesional y cnseguir sus objetivos.

Por ejemplo, en diciembre de 2021, la mujer compartió a sus seguidores en redes que, depués de dos años de esfuerzos y ahorro, pudo cumplir el sueño de tener un carro propio. Pero la dicha duró apenas tres meses, pues en estos días la chocaron y, aunque parece que la periodista está bien, el carro sufrió varios daños.

“Y me chocaron el Mazda”, trinó la reconocida periodista generando la reacción y pésame de sus más de 47 mil seguidores.

Y me chocaron el Mazda. 🤢🤢🤢😔😔😔 pic.twitter.com/syyiPfSJgR — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 6, 2022

El vehículo, considerado un clásico y de color rojo, no solo era el medio de transporte de la periodista, sino que se convirtió en un medio de ingresos económicos para su familia. Esto se pudo ver ante el comentario de un hombre en la publicación que cuestionó “ese carro no es el que trabaja de chivero en Santa Elena?”, a lo que la periodista respondió “claro, es mi hermano”.

A pesar de los cuestionamientos, la periodista no respondió detalles sobre cómo fue el choque y su estado de salud, pero ante su actividad en redes se interpreta que la mujer no sufrió ningún problema. Ahora, la familia tiene que hacer un esfuerzo para el arreglo del vehículo.

En diálogo con Minuto 30, la periodista comunicó el sitio del chocque y algunos detalles. “Me lo chocaron en una curva de Santa Elena, venía otro carro subiendo a alta velocidad y ahí quedó el carro”, les dijo la comunicadora paisa.

El accidente fue el pasado domingo 6 de marzo a las 11:00 de la mañana. La parte delantera de su carro quedó casi destruida, como se ve en la imagen que Érika Zapata compartió. Se ve que el carro fue impactado en la parte delantera izquierda, lo que dañó también la luz de esta parte del vehículo Mazda.

A raíz de la publicación ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores, quienes manifiestan que las cosas materiales se recuperan y afortunadamente ella y su familia están bien. “Pero no les pasó nada grave, eso es lo que importa, el carro, pues nada, se arregla de nuevo”, escribió uno de los internautas.

El logro por la compra de su nuevo carro lo hizo la periodista a mediados de diciembre de 2021, comunicando a sus seguidores el esfuerzo que esta adquisición le llevó. “Después de ahorrar por dos años, pude comprarme este carro. No será muy lujoso, pero lo importante es el esfuerzo”, escribió la periodista en ese entonces.

Ya anteriormente Zapata había conmovido a sus seguidores con su historia de vida. Mediante una publicación de Instagram, la comunicadora publicó una foto suya en la que aparece con un saco azul y contó que representaba las dificultades económicas que ella y su familia enfrentaron durante su adolescencia.

Érika contó que ella quería ese saco pero por falta de dinero su papá no se lo pudo comprar y, aunque ella no está acostumbrada a postear mensajes de su vida personal, esta vez aprovechó para dejar su reflexiva anécdota y mostrarle a sus más de 35 mil seguidores que su vida no ha sido color de rosa siempre.

En la fotografía, cuenta Zapata, tenía 15 años y tenía ganas de estrenarse el buso y aunque su papá no se lo pudo dar, su hermana tuvo una idea para contentarla y fue el motivo para que varios de sus seguidores se conmovieran.

“Mi hermanita encontró una solución y fue llevarme al centro comercial, tomarme una foto en el vestier sin que nadie se diera cuenta y que yo la guardara de recuerdo”, contó la periodista.

