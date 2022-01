Maluma admiró el contenido que la periodista Érika Zapata da a conocer desde sus redes sociales.

La periodista que se ha convertido en tendencia en redes sociales por contar anécdotas de su vida y también por tener una particular y muy profesional manera de trabajar el periodismo en televisión, en las últimas horas contó que gracias a que el cantante compartió una de sus publicaciones millones de personas conocieron de su trabajo.

La paisana del cantante reveló el tema desde su cuenta de Twitter: “No es por chicanear pero esta semana, Maluma compartió mi trabajo y más de 6 millones de personas vieron mi perfil. Ahí de a poco uno va consiguiendo sus cositas”, publicó la periodista.

Twitter de Érika Zapata - @ericayasmin4

Pero el impacto que ha generado Zapata en redes sociales no solo se debe al cantante, ella también ha logrado reconocimiento a través de su profesión y gracias a loables historias que comparte, con sus más de 45 mil seguidores en Twitter y 43 mil en Instagram, quienes han catalogado a la presentadora como una periodista y ser humano con sentido social.

Entre las historias que más se han destacado, han sido algunas de su vida personal, como la de un saco que ella quería tener en sus 15 años, pero por dificultades económicas era imposible.

Érika contó que ella quería ese saco pero por falta de dinero su papá no se lo pudo comprar y, aunque ella no está acostumbrada a postear mensajes de su vida personal, aprovechó su experiencia para dejar su reflexiva anécdota y mostrarle a sus seguidores que su vida no ha sido color de rosa siempre.

En la fotografía, cuenta Zapata, tenía 15 años y tenía ganas de estrenarse el buso y aunque su papá no se lo pudo dar, su hermana tuvo una idea para contentarla y fue el motivo para que varios de sus seguidores se conmovieran.

“Mi hermanita encontró una solución y fue llevarme al centro comercial, tomarme una foto en el vestier sin que nadie se diera cuenta y que yo la guardara de recuerdo”, contó la periodista.

Más adelante, calificó el encuentro como “el mejor regalo” de su vida y nuevamente evidenció que se siente orgullosa de lo que ha logrado hasta el momento.

@erika_zava

Los comentarios no tardaron y algunos usuarios de redes sociales le dejaron emotivos mensajes como: “Qué ternura de historia, que Dios las guarde y cuide siempre. Que sigan así de unidos y amorosos”; “Ay, maracas 😢me dio ganas de llorar cuando leí esa historia”; Te admiro Eri! Llegarás más lejos!!!!”, entre otros.

De igual manera, en su cuenta de Twitter, Zapata tiene fijada una foto al lado de su padre, en la que cuenta que gracias a una tienda en la que lleva años trabajando él logró que ella estudiara periodismo y hoy ser parte de uno de los noticieros más importantes del país, el cual impregnó de un sello característico de la cultura paisa, su acento y palabras diferentes para hacer sentir al público más cercano a la emisión de noticias del departamento de Antioquia.

Asimismo, otra publicación que causó atención en sus seguidores, se trata de una en la que la comunicadora contó que, luego de ahorrar por algunos años, logró comprarse un carro, del que señaló que no era muy lujoso, pero que había con el mayor de los esfuerzos.

“Después de ahorrar por dos años, pude comprarme este carro. No será muy lujoso, pero lo importante es el esfuerzo”, manifestó la reportera al contar de su nueva adquisición.

La periodistas antioqueña Érika Zapata le contó a sus seguidores que logró comprarse su primer carro.

