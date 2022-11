Alcaldía de Medellín incitó a dejar el consumo de carne y José Féliz Lafaurie respondió con vehemencia: “es un irrespeto”

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán: FOTO: FEDEGÁN

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, se mostró molesto por la campaña que se está adelantando por cuenta de la Alcaldía de Medellín. A través de una serie de vallas publicitarias que han instaladas por parte de la secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín, se está haciendo una invitación a los habitantes de la ciudad para que reduzcan el consumo de carne, argumentando las implicaciones medioambientales que tendría la producción de carne.

“Producir 2 kilos de carne requiere de 15.000 litros de agua. Únete al planeta”, se lee en la publicidad que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín.

La colocación de este material publicitario generó, no solo el rechazo, sino la molestia rotunda de José Félix Lafaurie, quien aseguró que no se encontraba en Medellín, pero que al notar la realización de la campaña, se vio obligado a trasladarse hasta la capital de Antioquia.

“Al identificar las vallas observé que la publicidad además de irreverente es maliciosa, porque quiere infundir en la sociedad paisa información imprecisa e incierta”, sostuvo el presidente ejecutivo de Fedegan.

Para Lafaurie, la afirmación que hace la valla publicitaria es falsa, en el sentido que, bajo la técnica de la ganadería sostenible basada en sistemas silvopastoriles intensivos se ha venido implementando con éxito en Colombia. Advirtió además, que este esquema permite la captura entre cinco y ocho toneladas de carbono al año por hectárea.

Cabe resaltar que esta modalidad de ganadería sostenible es, internacionalmente aceptada, y catalogada como una de las mejores opciones ganaderas para mitigar los gases de efecto invernadero.

“Entonces los invito a que compruebe con la Universidad de Antioquia que la ganadería sostenible que impulsa Fedegan captura entre 5 hasta 8 toneladas de CO2 y disminuye los GEI (Gases de Efecto Invernadero) con un balance positivo para el medio ambiente, en vez de difundir información no real. Y no coma cuento coma carne”, precisó José Félix Lafaurie.

El presidente ejecutivo de Fedegan señaló que Antioquia es uno de los departamentos en los que más se ejercen labores de ganadería. Por esta razón calificó como “un irrespeto a los más de 32.000 ganaderos de Antioquia, que en su mayoría viven en Medellín”.

Desde su cuenta de Twitter, Lafaurie dedicó una serie de tweets en los que criticó el activismo hecho desde la administración de la Alcaldía.

“El adoctrinamiento permanente que un alcalde como él (Daniel Quintero) hace, no solamente irrespeta a los ganaderos de Antioquia, que es el departamento más ganadero del país, sino que descalifica una actividad que hace un gran esfuerzo para producir leche y carne”, resaló el presidente de Fedegan.

En otro de sus tweets, le criticó a Quintero Calle por promover un activismo del que él no hace parte, pues compartió una foto en donde se le ve disfrutando un ‘rodizio’ en uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

“Las incoherencias de Daniel Quintero: mientras promueve, con dineros públicos, la reducción del consumo de carne, disfruta un rodizio en uno de los mejores restaurantes de Medellín. Es la narrativa de siempre: les gusta prohibir para los demás, no para ellos”, comentó Lafaurie.

Horas más tarde, Daniel Quintero le respondió: “Diana es vegetariana, en cambio a mi me gusta la carne. No se trata de nuestros gustos, se trata de una planeta en riesgo donde la ganadería juega un rol protagónico. Reducir su consumo es clave, no devastar bosques ni desplazar campesinos para producirla, mucho mejor”.

