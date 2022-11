Gustavo Petro llega al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro

Pasado el mediodía del martes 1 de noviembre, el presidente Gustavo Petro llegó al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro. FOTO: Presidencia de Colombia (Juan Diego Cano)

Este martes 1 de noviembre el presidente Gustavo Petro llegó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Dentro de los puntos a abordar en el encuentro serán la reapertura de la frontera y la reintegración del vecino país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Pasada la 1 de la tarde, el jefe de Estado de Colombia llegó a la capital venezolana, pero contrario a lo que se esperaba, Maduro no fue el primero en recibirlo, sino la canciller Delcy Rodríguez. Una vez llegaron al Palacio de Miraflores, Maduro lo estaba esperando en la puerta vestido con camisa blanca, igual que Petro.

Así fue el recibimiento de Nicolás Maduro al presidente Gustavo Petro:

Pasado el mediodía del martes 1 de noviembre, el presidente Gustavo Petro llegó al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro. VIDEO: Presidencia de Colombia

Antes de partir para su cita con su homólogo, el mandatario aseguró que su viaje al vecino país luego de 10 años es un paso importante para poder avanzar en las relaciones diplomáticas, y buscará retomar temas que van desde lo económico hasta la migración.

“Yo casi hace una década no viajo a Venezuela, hablaremos en una agenda abierta, uno de ellos la integración comercial de Colombia y Venezuela que ha comenzado a partir de la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales, otro que tiene que ver con la dignificación de las migraciones, tanto de colombianos en Venezuela, como de venezolanos en Colombia”, puntualizó Petro Urrego.

Le puede interesar: Libertad para los capturados en las protestas: en qué consiste el proyecto para “despolarizar” la sociedad colombiana

Vale indicar que el pasado lunes 31 de octubre, Diosdado Cabello sostuvo en rueda de prensa que hay muchos temas pendientes entre Petro y el dictador venezolano “¿Cuánto tiempo hacía que no se veían los presidentes? No por culpa de Venezuela, lo que pasa es que si eso lo hacía Duque no lo dejaban entrar a Estados Unidos porque él le rendía cuentas a sus jefes allá”, señaló el vicepresidente del PSUV.

Así mismo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que la llegada del primer mandatario colombiano al palacio de Miraflores para reunirse con el dictador, hará que se normalicen las violaciones a los derechos humanos de las que acusan a Nicolás Maduro.

“El Presidente Petro decide visitar hoy al dictador Maduro y llamarlo ‘Presidente’, acción que peligrosamente pudiera normalizar violaciones de DD.HH que señalan a Maduro como responsable de la cadena de mando y la peor crisis migratoria en el mundo”, aseveró Guaidó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el líder opositor le pidió al presidente Petro que contribuya al desarrollo de unas elecciones justas y democráticas en el vecino país. “si en vez de normalizar una dictadura quiere abonar a una solución y la defensa de los Derechos Humanos, puede sumarse a la exigencia de elecciones libres y justas en Venezuela y el proceso para lograr un acuerdo en México”, aseveró.

Reclamo de Juan Guaidó al presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: vía Twitter (@jguaido)

Vale resaltar que Petro viajó este martes 1 de noviembre acompañado de una comitiva liderada por la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; el Ministro de Relaciones de Exteriores, Álvaro Leyva Durán; el Embajador de Colombia en el vecino país, Armando Benedetti; el delegado de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, y el Embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas.

SEGUIR LEYENDO: