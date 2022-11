Diosdado Cabello aseguró que un encuentro entre Petro, Lula y Maduro “les va a dar urticaria a un gentío”

En la imagen, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). FOTO: Archivo

En la rueda de prensa de este lunes 31 de octubre, el segundo al mando del régimen venezolano Diosdado Cabello, no solo se pronunció sobre el encuentro que tendrán el martes 1 de noviembre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, sino que también lanzó pullas a Iván Duque por el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

En ese sentido, destacó el encuentro que tendrán Maduro y el jefe de Estado de Colombia “¿Cuánto tiempo hacía que no se veían los presidentes? No por culpa de Venezuela, lo que pasa es que si eso lo hacía Duque no lo dejaban entrar a Estados Unidos porque él le rendía cuentas a sus jefes allá”, señaló Cabello. Incluso, se atrevió a plantear la posibilidad de hacer un encuentro en la que participen el presidente electo de Brasil, el dictador del vecino país y Gustavo Petro y las reacciones que eso generaría en sectores opositores.

Con un tono irónico, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo: “Imagínate tú una cumbre Petro-Lula-Maduro, les va a dar urticaria a un gentío”.

Cabello también confirmó que Maduro habló telefónicamente con Lula. Dicha afirmación fue ratificada por el líder del régimen venezolano a través de su cuenta de Twitter. Allí precisó que ambos conversaron sobre la retoma de la agenda binacional de cooperación, la cual fue paralizada en buena parte desde que Jair Bolsonaro asumió como primer mandatario. Asimismo, el líder del PSUV también detalló que cuando Lula fue presidente y Hugo Chávez estaba en el poder, las relaciones se abrieron “más allá de lo comercial”, pues potenciaron Petrobras y PDVSA, respectivamente.

“Llegaron a reunirse cada dos meses el presidente Lula y el presidente Chávez, una aquí (en Venezuela) y otra en Brasil. Era una relación extraordinaria entre dos líderes”, sostuvo Diosdado Cabello.

Acto seguido, manifestó que las relaciones con Brasil se van a restablecer con Venezuela de la misma manera en que se van encaminando con Colombia. Al respecto, rememoró cómo era la tensa situación sociopolítica entre las dos naciones. “En junio casi que nos declaran la guerra. Hoy no. Hay nuevo presidente, fue designado embajador, comienzan a plantearse nuevas reglas de juego, de trabajo y se abren las posibilidades como tiene que ser”, sostuvo.

También dijo que, pese a haber rencillas generadas en gobiernos anteriores, las relaciones diplomáticas con el gobierno Petro deben restablecerse. De hecho, aparte de la reunión que sostendrán ambos mandatarios, ya hubo un primer gesto y fue la reapertura de la frontera con Venezuela el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, ya ha generado una primera inconformidad en el presidente colombiano, afirmando que las trochas deben cerrarse para que haya un mayor intercambio económico en el paso reabierto y, en esa medida, un mayor flujo de divisas.

Desde Cúcuta, expresó que el puente se habilitó en su totalidad para que “el pueblo trabajador pueda tener un buen ingreso a partir de que crezcan las industrias, de aquí y de allá” y no para que “los vivos de las trochas se enriquezcan”. Vale indicar que, desde que se cerró la frontera en febrero de 2019, los únicos caminos de acceso entre Colombia y Venezuela fueron las trochas.

Así las cosas, ese será uno de los temas abordar entre Maduro y Petro este martes 1 de noviembre.

