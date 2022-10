Embajador de los Estados Unidos asegura que si el gobierno Petro para las extradiciones “perjudicaría las relaciones” entre los dos países

Habló de varios temas sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia. REUTERS/Mariana Greif

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, sostuvo una extensa entrevista para la Revista Semana con su directora, Vicky Dávila. En ella, hablaron de distintos temas concernientes a las relaciones bilaterales, como la política de drogas, las negociaciones con grupos criminales, la visa para colombianos, el precio del dólar y el tratado de extradición.

En medio de la entrevista, la periodista le preguntó al diplomático norteamericano si el gobierno de Estados Unidos confía en el presidente Petro, a lo que Palmieri respondió: “yo confío en el presidente Petro, tiene una visión, está dedicado a mejorar el país, a crear un ambiente de mucha esperanza, pero hay que darle tiempo. No ha llegado a los 100 días. Confío en que van a trabajar duro en eso”.

Palmieri también se refirió al trámite del gobierno colombiano para retirar el requisito de visa estadounidense de turismo para connacionales que deseen ingresar al país, indicando que “todo es posible”, pero que es un proceso largo y que “no es algo de meses, sino de años”.

En cuanto a la lucha antidrogas, el embajador dijo que en efecto, como lo afirmó Petro en su conferencia en la ONU, “fracasó”. “Con más de 100.000 personas muriendo en Estados Unidos por narcotráfico, no puede ser que sea exitoso. Pero la administración del presidente Biden está revisando e implementando mejores programas para controlar ese problema. Entendemos lo que ha dicho el presidente del fracaso, pero creemos también que con él y el nuevo Gobierno podemos trabajar juntos para atacar este problema”, indicó.

Así mismo, dijo que ambos gobiernos están trabajando en las diferentes decisiones que tomará Petro con respecto al modelo de extradición y que se está conversando en torno a cómo va a funcionar. Eso sí, resaltó que de detenerse las extradiciones por completo, se afectaría la relación entre ambos países.

Aseguró respetar la decisión de la Corte Constitucional colombiana de prohibir el uso del glifosato, a pesar de que haya reducido el número de hectáreas de cultivos de coca en años anteriores. “El uso del glifosato en aquel momento ayudó a eso. Pero después, por razones de salud, por preocupaciones de cómo se está administrando el problema, las cortes tomaron aquí una decisión”, dijo.

Fue consultado también acerca del proyecto de ley que busca legalizar el uso recreativo de cannabis para adultos en Colombia. “Sí, nos importa mucho. Pero como han visto, en Estados Unidos están evolucionando las políticas de la legalización del cannabis y se abren ciertas polémicas. No puedo sentarme a decir que Estados Unidos está prohibiendo esa legalización, está ocurriendo en el ámbito de los estados, mientras a nivel federal y a nivel ejecutivo todavía está prohibido”, le aseguró a Dávila.

Pero, cuando la periodista le preguntó al embajador acerca de la posibilidad de legalizar el uso de la cocaína y si el gobierno de Estados Unidos la apoyaría, este fue enfático en responder “No. Eso no va a pasar”.

“En este momento hay tratados internacionales, de los que hacemos parte, que prohíben la legalización. Se requiere un esfuerzo internacional para revisar esa legalización. Por el momento no estamos dispuestos a seguir esa línea”, explicó.

También hablaron sobre la política de la Paz Total del presidente Petro, sobre lo cual el embajador calificó de “preocupante” la impunidad en materia de narcotráfico. No obstante, dijo que el gobierno estadounidense apoya esos intentos de paz y que se deben realizar dentro del marco legal colombiano. También aseguró que su gobierno apoya la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y que seguirá ayudando en lo que pueda.

