Gustavo Petro reveló la que sería la agenda de Colombia con el nuevo gobierno de Lula en Brasil

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó ante las elecciones presidenciales en Brasil y el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. FOTOS: Archivo

El pasado domingo 30 de octubre, Brasil escogió a su nuevo presidente a partir del 1 de enero de 2023: Luis Ignacio Lula da Silva, que derrotó a Jair Bolsonaro en unas apretadas elecciones que estuvieron marcadas por la polarización. Uno de los primeros en celebrar el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que publicó en su cuenta de Twitter una corta pero diciente frase: “Viva Lula”.

Unas pocas horas después de la victoria del candidato de izquierda en Brasil, que sería un aliado del gobierno colombiano durante los próximos años, el presidente Petro publicó en su cuenta de Twitter los que serían los principales puntos de una agenda bilateral:

Agenda bilateral con Brasil.

De esta manera, Petro tendrá a un aliado en el gigante sudamericano, cuyo presidente electo está alineado ideológicamente con él, caso contrario a lo que pasa con Jair Bolsonaro. De hecho, durante la campaña electoral, el todavía presidente Bolsonaro criticó fuertemente al mandatario colombiano y lo utilizó como ‘arma’ para atacar a Lula.

“El presidente de Colombia fue a la ONU a defender la liberación (legalización) de la cocaína, y no olviden que ese nuevo presidente de Colombia es un viejo amigo de ese ladrón, Luiz Ignacio Lula da Silva”, dijo en alguna ocasión, citado por la agencia Efe.

Ahora, las cinco principales economías latinoamericanas estarán bajo gobiernos progresistas o de izquierda, una vez Lula asuma su mandato: Petro en Colombia; López Obrador en México; Fernández en Argentina y Boric en Chile. Justamente, todos estos líderes felicitaron al presidente electo brasilero una vez conocido su triunfo.

“¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos.”, publicó Alberto Fernández en su cuenta de Twitter. López Obrador, por su parte, escribió: “Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo”. Mientras que Gabriel Boric simplemente escribió: “Lula. Alegría!”.

En cuanto a los puntos que ha definido Gustavo Petro para la agenda bilateral con Brasil, justamente la lucha por defender al Amazonas es algo a lo que Lula se refirió continuamente en su campaña presidencial. Durante la presidencia de Bolsonaro, la selva amazónica alcanzó niveles récord de deforestación y frenarla será todo un reto para el futuro presidente brasilero.

De hecho, Lula apunta a convertir a Brasil en un líder en contra del cambio climático. En una entrevista ante la prensa internacional, citada por CNN, dijo que buscará unir fuerzas con Indonesia y Congo para presionar a los países más ricos con el fin de que financien la protección de los bosques y delinear estrategias para el mercado global del carbono.

No obstante, un aspecto en el que Petro y Lula no coinciden es frente a la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. Mientras que el presidente colombiano habla de frenarlos por completo, para el brasilero eso constituye algo “irreal”. En una entrevista concedida a la revista Times, de Estados Unidos, publicada el pasado 4 de mayo, el líder de PT manifestó que “mientras no haya una energía alternativa se tiene que acudir a la existente”.

“Petro tiene derecho a hacer todas las propuestas que él considere que tiene que hacer, pero en el caso de Brasil es irreal. En el caso del mundo, es irreal. Todavía es necesario el petróleo por un tiempo”, indicó Lula.

