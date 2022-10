Andrea Valdiri respondió acusaciones de Epa Colombia y afirmó: “Ya no me interesa tu amistad”

'Epa Colombia' y Andrea Valdiri. Foto: Redes Sociales.

Una de las influenciadoras más polémicas es Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, pues constantemente está protagonizando escándalos que involucran su comportamiento con otros creadores de contenido. Por estos días su nombre suena en los diferentes medios de comunicación por cuenta de las declaraciones que ha ofrecido sobre su amistad con Andrea Valdiri.

Y es que a las dos mujeres se les vio muy unidas hace algunos meses junto a La Jesuu, compartiendo en lujosos yates y disfrutando de las mieles del éxito, fruto del trabajo que realizan en sus respectivos emprendimientos. Sin embargo, esa amistad llegó a su fin de manera intempestiva por lo que muchos se preguntaron qué fue lo que realmente ocurrió.

El hecho de quiebre en esta amistad ocurrió durante el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, cuando aparentemente Barrera Rojas habría roto el corazón de la barranquillera en uno de los días más importantes de su vida. Después de esto, las publicaciones fueron mermando hasta que poco a poco se les dejó de ver juntas.

En una reciente entrevista de Epa Colombia con Dímelo King, la empresaria confesó que llegó acompañada de Karol Samantha al matrimonio de La Valdiri porque su invitación decía que era para dos personas. Con lo que no contaba la bogotana es que quien fuera su mejor amiga se percató de estas declaraciones y la desmintió en diferentes publicaciones a través de sus InstaStories.

Para dar inicio a su respuesta, la primera publicación de la bailarina mostró a Epa Colombia bailando con uno de los influenciadores invitados a la fiesta, con una pequeña leyenda: “gozaste, bailaste, hiciste tu show y solo duraste ‘10 minutos’ con tu novia, acompañándote dentro del matrimonio”.

Epa Colombia, La Jessu y Andrea Valdiri en la boda de esta última influenciadora. Foto: Instagram @epa_colombia

Después de esto, Andrea Valdiri se pronunció a través de sus historias de Instagram con el argumento de que ella no es lo que parece porque no es perfecta y que “Jamás me verán decir ‘¡ay yo tan buena!’, creo que todos tenemos un lado bueno y uno chueco y de eso se trata, de mejorar cada día, no de hacerte la víctima”.

Otro de los dardos que lanzó Andrea Valdiri en contra de la empresaria hizo referencia a la amistad, ya que un verdadero amigo conoce tanto a la persona que sabe que el matrimonio es uno de los momentos más esperados y especiales de la vida.

Y agregó: “El verdadero amigo, cuando ve un solo cupo en la tarjeta, no exige ni hace show delante de todos los invitados… Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano”.

La última bomba vino de parte de la bailarina cuando compartió en sus InstaStories las conversaciones que sostuvo con la empresaria en la que se explicaba detenidamente que era un solo cupo para la ceremonia: “… Querías llevar a un amigo y luego a tu novia y se te dijo que no”.

Finalmente, Valdiri dijo que sacaba todo esto a relucir porque fue la propia Barrera Rojas quien tomó la decisión de hablar en una entrevista sobre lo que ocurrió en su matrimonio y terminó con la frase: “Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad. Fin”.

A continuación, las publicaciones de Andrea Valdiri en respuesta a las declaraciones de Epa Colombia:

La bailarina desmintió cada uno de los argumentos que entregó Epa Colombia

¿Por qué terminó La Jesuu involucrada?

Al finalizar las publicaciones, Andrea Valdiri etiquetó a La Jesuu y animó a la empresaria bogotana a que contara la verdad de lo que había ocurrido con la influenciadora vallecaucana. Inmediatamente, la joven compartió unos mensajes en sus historias de Instagram en respuesta a esto.

“Desconociendo a las personas cada día más… Sí, yo también estoy esperando que cuente qué fue lo que realmente sucedió conmigo”, escribió La Jesuu.

La Jesuu también respondió las declaraciones de Epa Colombia sobre lo ocurrido con la amistad de Andrea Valdiri y la empresaria. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

SEGUIR LEYENDO: